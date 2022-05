Korčok: Ak chce byť Slovensko dôveryhodným hráčom v šírení princípov demokracie, musí ich dôsledne napĺňať aj doma

Boj za demokratické princípy

9.5.2022 (Webnoviny.sk) - Potrebujeme silnú občiansku spoločnosť a sme pripravení s ňou spolupracovať pri napĺňaní našich ľudskoprávnych priorít. Vyhlásil to šéf diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS), ktorý rokoval so zástupcami občianskej spoločnosti o rozšírení vzájomnej spolupráce v oblasti ľudských práv. Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informoval v tlačovej správe.„Ak chce byť Slovensko dôveryhodným hráčom v šírení princípov demokracie a ľudských práv vo svojom susedstve a vo svete, musí tieto princípy dôsledne napĺňať doma,“ uviedol Korčok.Za prítomnosti zástupcov vybraných rezortov a splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť Filipa Vagača sa partneri zamerali na konkrétne formy plnenia záväzkov Slovenska zo Samitu za demokraciu, ktorý sa konal 9. a 10. decembra minulého roku z iniciatívy prezidenta Spojených štátov amerických Joea Bidena Do ďalšieho samitu, ktorý sa má konať v roku 2023, sa Slovensko bude prioritne venovať témam ako sloboda médií a ochrana novinárov, boj proti korupcii a rozvoj participatívnej demokracie a účasť občianskej spoločnosti v spravovaní vecí verejných.„Pri plnení záväzkov zo Samitu za demokraciu počítame s aktívnou úlohou a angažovanosťou našich mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti. Veľmi dôležité je prepojenie na už existujúce iniciatívy, akou je napr. iniciatíva Partnerstva pre otvorené vládnutie,“ uzavrel minister.