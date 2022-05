Ukrajinskí predstavitelia sú znepokojení Rusmi, prekročili veľkú rieku na východe

9.5.2022 - Ukrajinskí predstavitelia upozorňujú na pontónový most, ktorý Rusi postavili pred niekoľkými dňami. Ako referuje spravodajský web CNN, tento most môže ohroziť ukrajinskú obranu a zásobovacie cesty v Luhanskej oblasti.Regionálny vojenský správca Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj uviedol, že Rusi sa snažia zlikvidovať „cestu života“ spájajúcu frontové línie na východe okolo Severodonecka s mestom Bachmut, ktoré predstavuje dôležitú základňu. „Rusi pomocou pontónu prepravili vybavenie na druhý breh cez rieku Siverskyj Donec,“ povedal Hajdaj.Most sa nachádza niekoľko kilometrov od obce Bilohorivka, ktorú v sobotu zbombardovali ruské lietadlá. „Ak sa skonsolidujú, budú môcť rozvinúť ofenzívu a priblížiť sa k ceste, čím odrežú Luhanskú oblasť. Bude to znamenať stratu jednotnej cesty k bezpečnosti a spojenia s inými regiónmi,“ upozorňuje Hajdaj.CNN potvrdila nedeľňajšie satelitné snímky zobrazujúce pontónový most cez Donec, ktorý tam 3. mája ešte nebol.