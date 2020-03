Korčok ako minister zahraničných vecí je vynikajúca voľba, zhodujú sa jeho predchodcovia

Známy post aj agenda

Dobrý tandem s Klusom

21.3.2020 - Ivan Korčok (nom. SaS) je skúsený profesionál a vynikajúca voľba na post ministra zahraničných vecí. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedli bývalí šéfovia rezortu diplomacie Eduard Kukan a Pavol Demeš.Kukan zdôrazňuje, že Korčok bude schopný zastávať svoju funkciu od prvého dňa, kedy do nej nastúpi, lebo rezort pozná. Podľa Demeša je jeho vymenovanie aj skvelým signálom pre zahraničných partnerov Slovenska.„Nominácia Ivana Korčoka na funkciu ministra zahraničných vecí je opodstatnená po všetkých stránkach. Ide o skúseného profesionála, ktorý intímne pozná agendu, za ktorú bude zodpovedný,“ povedal Kukan s tým, že svoje schopnosti dokázal počas svojej kariéry niekoľkokrát.Zdôraznil, že Korčok bude schopný zastávať svoj post okamžite, pretože ho dobre pozná. „Slovensko v ňom bude mať reprezentanta, ktorý ho bude vo svete zastupovať dôstojne a aktívne bude presadzovať naše skutočné národné záujmy,“ dodal.Demeš pripomína, že nominácia a následné vymenovanie Korčoka na post ministra zahraničných vecí okrem odbornej verejnosti prijali s potešením nielen slovenskí aj zahraniční diplomati, ale aj širšia verejnosť.„Najmä v čase zložitých domácich reforiem a globálnej krízy spôsobenej koronavírusovou pandémiou potrebujeme mať na čele tohto ministerstva skúseného profesionála, ktorým Ivan Korčok nepochybne je,“ povedal Demeš s tým, že sa s Korčokom poznajú takmer 30 rokov.Na MZV by mal nastúpiť aj Martin Klus (SaS), ktorý bol pôvodne považovaný za najväčšieho favorita na pozíciu šéfa diplomacie. „Som presvedčený, že s ostrieľaným a hodnotovo kompatibilným ex-poslancom Martinom Klusom, v roli štátneho tajomníka, vytvoria dobrý tandem a rezort pod ich vedením zvýši svoju politickú váhu a výkon,“ dodal Demeš.Ivan Korčok odišiel na jeseň 2018 do Washingtonu, kde pôsobil ako veľvyslanec SR, predtým zastával funkciu štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí (MZV). Počas kariéry sa venoval najmä európskym otázkam, na starosti mal predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie (EÚ).Vo funkcii štátneho tajomníka MZV pôsobil aj v rokoch 2002 – 2005. V rokoch 2009 až 2015 zastával post stáleho predstaviteľa Slovenska pri EÚ, na ktorý prešiel z veľvyslaneckého postu v Berlíne (2005 – 2009).V minulosti pôsobil aj ako vedúci delegácie pre prístupové rokovania do NATO a v začiatkoch svojej diplomatickej kariéry pôsobil aj v Berne či Bonne.