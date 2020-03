Kto sú členovia novej Matovičovej vlády? Prečítajte si o nich viac

Premiér (OĽaNO) – Igor Matovič

Prekvapujúci výsledok volieb priniesol do premiérskeho kresla Igora Matoviča. Politik, ktorý sa počas celej svojej kariére venoval boju proti korupcii. Niekedy to bol boj naozaj netradičný, ale prinieslo mu to výhru v parlamentných voľbách. Absolvoval Fakultu managementu na UK v Bratislave. Ešte v roku 1997 začal pôsobiť ako živnostník a v roku 2002 založil vydavateľstvo Region PRESS. Do parlamentu sa dostal v roku 2010 na kandidátke SaS, ktoré tesne po voľbách opustil. Založil OľaNO a doteraz zostal v laviciach NR SR. Je ženatý a má dve deti.

Minister vnútra (OĽaNO) – Roman Mikulec

Ministrom vnútra je prekvapivo Roman Mikulec. Ide o vojaka, plukovníka, ktorý po krátkej kariére v letectve v pozícii stíhacieho pilota prešiel do Vojenskej spravodajskej služby. Od najnižších funkcií sa dostal až na funkciu riaditeľa. Jeho kariéra v ozbrojených silách skončila po 21. rokoch služby po obvinení NAKA potom, ako vypracoval správu o tunelovaní Vojenskej spravodajskej služby počas obdobia prvej vlády Roberta Fica. Bol obvinený z ohovárania, neskôr zo sabotáže a ohrozenia utajovaných skutočností. Po 7. rokoch procesu bol v roku 2019 právoplatne oslobodený od všetkých obvinení.

Minister financií (OĽaNO) – Eduard Heger

Ministerstvu financií bude šéfovať Eduard Heger. Ako vyštudovaný ekonóm pracoval ako manažér v rôznych firmách, ale aj ako konzultant na Ministerstve obrany SR. Istý čas strávil aj v USA, a ako sám priznal, vážne zvažoval zostať tam žiť natrvalo. Je ženatý a je otcom štyroch detí. Je aktívnym členom Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, kde je vedúcim pastierskeho tímu. Kresťanom sa stal po náhlej smrti otca.

Minister obrany (OĽaNO) – Jaroslav Naď

Minister obrany Jaroslav Naď sa viac rokov venuje oblasti bezpečnosti a obrany. Od roku 2004 pracoval na Ministerstve obrany, okrem iného ako zástupca riaditeľa Odboru medzinárodných vzťahov, riaditeľ Kancelárie štátneho tajomníka a jeho poradca, či generálny riaditeľ Sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy. Neskôr svoju činnosť upriamil na mimovládnu organizáciu Globsec a Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku. Je otcom troch detí.

Minister zdravotníctva (OĽaNO) – Marek Krajčí

Nastupujúci minister zdravotníctva Marek Krajči je dlhoročným detským kardiológom. V Detskom kardiocentre SR pracuje už 22 rokov. Zároveň je zakladateľom a predsedom správnej rady platformy Kresťania v meste. Niekto ho pozná aj ako hudobníka, je autorom desiatok hymien a chválospevov, troch albumov chvál a uctievania. Roky viedol Koncerty modlitieb a chvál. Taktiež organizoval celoslovenské konferencie zamerané na vystrojenie kresťanov pre prinášanie kresťanských hodnôt do spoločnosti. V parlamente začal pôsobiť pred štyrmi rokmi ako nezávislý odborník na kandidátke OĽaNO. Je ženatý a má 5 detí.

Minister kultúry (OĽaNO) – Natália Milanová

Historička Natália Milanová bude zastávať post ministerky kultúry. Vo svojom životopise napísala, že skúsenosti učiteľky ju inšpirovali k napísaniu knihy pre deti Dejiny statočného národa slovenského. Vyštudovaná učiteľka je spoluzakladateľkou zážitkového divadla pre deti. Do parlamentu vstúpila iba roku 2018 ako náhradníčka za Jozefa Viskupiča. Usiluje sa chrániť slobodu slova, kultúru a médiá. Presadzujem radikálnu zmenu financovania obnovy našich kultúrnych pamiatok. Sama sa považuje za neskrotnú optimistku milujúcu svoju rodinu, kone a jedlo. Roku 2018 sa jej narodil syn Max.

Minister pôdohospodárstva (OĽaNO) – Ján Mičovský



Za lesníka a protikorupčného aktivistu možno označiť budúceho ministra pôdohodpodárstva Jána Mičovského. Je absolventom Lesníckej fakulty Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, neskôr aj Lesníckej fakulty Vysokej školy zemědělskej v Brne. V roku 2009 upozornil na neefektívne nakladanie s majetkom svojho zamestnávateľa, Lesov SR. „Za principiálny a morálny postoj, neúnavnosť a schopnosť mobilizovať verejnú pozornosť a podporu tomuto prípadu“ bol ocenený cenou Biela vrana za rok 2010. Je zakladateľom festivalu Deň stromu, Lesníckeho skanzenu aj Slovenského ochranárskeho spolku. Medzi osobné záujmy zaraďuje rodinu, priateľov, prírodu, občiansky aktivizmus, divadlo a klasickú hudbu.

Minister životného prostredia (OĽaNO) – Ján Budaj

Doyenom v slovenskej politike je Ján Budaj, ktorý bude ministrom životného prostredia. Občania si ho pamätajú z novembra 1989, kedy bol spolu s Milanom Kňažkom moderátorom protikomunistických protestov v Bratislave. Vysokoškolské štúdium matematiky a fyziky nedokončil, pretože ho z fakulty vylúčili, pretĺkal sa ako skladník, úradník a pracoval tiež ako kurič. Podľa informácie zverejnenej v roku 1990 bol vedený vo zväzkoch ŠtB ako agent s krycím menom Domovník. Až v roku 2007 sa v archívoch ÚPN našla oficiálna Správa ŠtB, v ktorej sa konštatuje, že tajný spolupracovník, vedený pod menom Jána Budaja s ŠtB nespolupracoval, ale konal proti režimu. Poslancom bol prvýkrát v roku 1998.

Vicepremiér pre legislatívu (Sme rodina) – Štefan Holý

Nominácia Štefana Holého do vlády bola otázna do poslednej chvíle. Ujme sa však funkcie vicepremiéra pre legislatívu. Údajne má blízko k oligarchovi Vladimírovi Poórovi, ktorý bol popredným politikom HZDS a neskôr mal blízko aj k Smeru. Holého firma za vlády údajne zarábala na podozrivých poradenských zmluvách pre štátne železnice. Holý vyštudoval v Trnave právo, ktorému sa po skončení školy aj venoval.

Minister dopravy (Sme rodina) – Andrej Doležal

Ministerstvu dopravy bude šéfovať Andrej Doležal. Ide o bývalého manažéra RTVS, Markízy a TV JOJ. V súčasnosti pracuje na poste riaditeľa pre inovácie vo firme Towercom, zabezpečujúcej rozhlasový a televízny signál pre domácnosti. Je považovaný za jedného z najväčších odborníkov na televízne technológie v krajine. Je absolventom STU v Bratislave v odbore Automatizačná a riadiaca technika. Pracoval aj ako webový dizajnér či učiteľ.

Minister práce a sociálnych vecí (Sme rodina) – Milan Krajniak

Milana Krajniaka ešte pred niekoľkými dňami všetci videli ako budúceho ministra obrany. Na poslednú chvíľu sa však rezorty zmenili a sadne si do kresla ministra práce a sociálnych veci. Vyštudoval politológiu na Univerzite s. Cyrila a Metoda v Trnave. Od roku 1994 začal podnikať v marketingu a public relation. V rokoch 2003 až 2006 bol členom prezídia Fondu národného majetku. V spise Gorila sa objavila informácie, že vo FNM údajne hlasoval podľa požiadaviek Penty. Jeho osobné záujmy sú politika, história, architektúra a hudba. Je ženatý a má jedno dieťa.

Vicepremiér pre ekonomiku a minister hospodárstva (SaS) – Richard Sulík

Richard Sulík si nakoniec vyboxoval miesto ministra hospodárstva. Bonusom je post podpredsedu pre ekonomiku. Vo veku 12 rokov spolu s rodičmi emigroval do Západného Nemecka, kde študoval fyziku a neskôr ekonómiu na mníchovskej univerzite Ludwig Maximilian Universität. V politike je už takmer 20 rokov. V roku 2003 bol spoluautorom slovenskej daňovej reformy. V roku 2010 bol zvolený za poslanca a následne za predsedu NR SR. Známy je tým, že má výrazný podiel na páde vlády Ivety Radičovej. Rád behá, hrá squash a hokej. Rád varí a vydal aj knihu receptov. Má štyri deti s dvoma ženami.

Minister školstva (SaS) – Branislav Gröhling

Branislav Gröhling bude novým ministrom školstva. Absolvoval štúdium v odbore navrhovanie a výroba obuvi a galantérneho tovaru na Strednej priemyselnej škole obuvníckej v Partizánskom a neskôr, v rokoch 2004 – 2009, vyštudoval právo. Desať rokov podnikal v oblasti v oblasti visage a maskérstva. Neskôr sa stal spolumajiteľom spoločnosti, ktorá prevádzkuje sieť kaderníckych salónov značky Pierot. V publicistickej činnosti sa venuje oblasti školstva, najmä stredným odborným školám.

Minister zahraničných vecí (SaS) – Ivan Korčok

Takmer na poslednú chvíľu sa do zoznamu členov vlády dostal Ivan Korčok. Vyše 20 rokov sa pohybuje v diplomacii, v súčasnosti je veľvyslancom v USA. Predtým pracoval napríklad na veľvyslanectve v Nemecku, bol zástupcom vedúceho našej misie pri NATO a neskôr viedol aj naše prístupové rokovania do Severoatlantickej aliancie. V rokoch 2005 až 2009 bol veľvyslancom v Nemecku a následne vedúcim stáleho zastúpenia SR pri EÚ. Študoval na UK a Ekonomickej univerzite v Bratislave. Je ženatý a má dve deti.

Vicepremiérka a ministerka pre regionálny rozvoj a investície (Za ľudí) – Veronika Remišová

Miesto vicepremiérky a ministerky pre regionálny rozvoj a investície bude zastávať Veronika Remišová. Vyštudovala VŠMÚ, absolvovala tiež Sorbonnu v Paríži a bruselskú Colleége d´Études Interdisciplinares. Pracovala v Európskej komisii, kde riadila európsky program pre mládež. Po návrate na Slovensko prednášala na UK v Bratislave. Poslankyňou sa stala v roku 2016 ako kandidátka OľaNO. Neskôr hnutie opustila a pripojila sa k strane Za ľudí.

Remišová sa dlhodobo venuje najmä boju proti korupcii, systémovým zmenám v oblasti otvoreného vládnutia a boju za spravodlivosť.

Ministerka spravodlivosti (Za ľudí) – Mária Kolíková

Budúca ministerka spravodlivosti Mária Kolíková absolvovala Právnickú fakultu UK v Bratislave. Profesne sa venovala advokácii. Roku 2006 bola vymenovaná za prvú riaditeľku novovzniknutého Centra právnej pomoci. V decembri toho istého roku ju nový minister spravodlivosti Štefan Harabin odvolal a zároveň rozhodol o okamžitom ukončení jej pracovného pomeru. V júli 2010 sa stala štátnou tajomníčkou na ministerstve spravodlivosti, vo funkcii zostala do marca 2012. Opäť sa tam vrátila s ministerkou Luciou Žitňanskou, ale v roku 2018 funkciu opustila.