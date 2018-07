Korčok: Bez ústrednej vlády v Líbyi nebude úspešný boj proti migrácii

Na archívnej snímke štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Brusel 16. júla (TASR) - Európska únia podporuje vznik centrálnej vlády v Líbyi, bez ktorej nebude možné riešiť ani otázku nelegálnej migrácie. Upozornil na to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok na pondelkovom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.Korčok spresnil, že debaty európskych diplomatov o Líbyi mali dva rozmery. V prvom rade EÚ podporuje proces vedený osobitným vyslancom OSN pre Líbyu, zameraný na vytvorenie centrálnej mocenskej štruktúry. To znamená, že Líbya by mala mať jednu demokraticky zvolenú vládu, ktorá bude kontrolovať dianie v krajine.Ústredná vláda by sa mohla zrodiť po decembrových prezidentských a parlamentných voľbách.upozornil Korčok. Zároveň však ocenil, že koncom mája sa v Paríži, z iniciatívy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, podarilo zhromaždiť hlavných protagonistov líbyjskej krízy a naštartovať "vnútorný proces" smerujúci k voľbám.Slovenský diplomat priznal, že s touto otázkou bola spojená aj druhá časť debát Rady ministrov venovaná migrácii. EÚ vníma, že počty migrantov z odchádzajúcich z Líbye sa znížili až o 80 percent. Na druhej strane však badať teritoriálny presun migrantov cez západné Stredomorie.skonštatoval Korčok.Zároveň priznal, že hlavní hráči v Líbyi odmietajú projekt vyloďovacích platforiem, na ktorých sa dohodli európskej krajiny na júnovom summite EÚ.povedal Korčok. Diskusie na túto tému už podľa neho začali a rakúske predsedníctvo v Rade EÚ sa pravdepodobne už v auguste začne angažovať v hľadaní spôsobov, ako zvýšiť zahranično-politický tlak zo strany EÚ tak, aby dokázala presadiť svoje ciele aj na území iného štátu.uviedol Korčok.