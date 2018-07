Zamestnávatelia chcú sformulovať európsky priemyselný manifest

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 16. júla (TASR) - Zástupcovia zamestnávateľov Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Slovenska a Slovinska sú presvedčení, že počas rakúskeho predsedníctva v Rade Európskej únie (EÚ) je treba sformulovať koncept európskeho priemyselného manifestu, tzv. Viedenskú priemyselnú chartu. TASR o tom v pondelok informovala slovenská Republiková únia zamestnávateľov pred nadchádzajúcim neformálnym stretnutím Rady pre konkurencieschopnosť a rast v pondelok vo Viedni.Zástupcovia zamestnávateľov vydali spoločné stanovisko, ktorým oslovili ministrov hospodárstva členských krajín EÚ vrátane slovenského ministra Petra Žigu (Smer-SD). V dokumente uvádzajú, že ekonomický rast, zamestnanosť, inovácie a technologický pokrok treba zaradiť medzi kľúčové oblasti pre Európu. Zamestnávatelia spoločne podporujú znižovanie emisií skleníkových plynov na európskej aj globálnej úrovni.Európa však doteraz kládla väčší dôraz na ochranu klimatického prostredia než na konkurencieschopnosť a otázky zabezpečenia dodávok energie.konštatujú.Priemysel zohráva významnú úlohu v znižovaní emisií v rámci EÚ. Zdôraznili, že na to, aby nestratil svoju konkurencieschopnosť, je teraz potrebné, aby sa aj do boja proti klimatickým zmenám zapojili i ostatné odvetvia.Stratégia európskej priemyselnej politiky pre rok 2030 a nadchádzajúce roky by mala podľa nich pozostávať z viacerých oblastí. Jej ciele by mali byť definované na rovnakej úrovni ako ciele EÚ v iných oblastiach. Treba zjednotiť implementáciu priemyselných politík, zvýšiť konkurencieschopnosť v oblasti nákladov a vytvoriť priaznivé investičné podmienky. Ďalej posilniť výskum a vývoj s cieľom podporiť inovácie či vytvoriť moderné medzinárodné obchodné vzťahy založené na jasných pravidlách, uzatvárajú zamestnávatelia.Spoločná iniciatíva zväzov priemyslu a zamestnávateľov strednej a východnej Európy vznikla v roku 2005 ako neformálna platforma medzi priemyselnými a zamestnávateľskými zväzmi krajín Rakúska (Zväz rakúskych priemyselných odvetví), Chorvátska (Združenie zamestnávateľov Chorvátska), Českej republiky (Zväz priemyslu a dopravy Českej republiky), Maďarska (Zväz zamestnávateľov a priemyslu Maďarska), Slovenska (Republiková únia zamestnávateľov) a Slovinska (Združenie zamestnávateľov Slovinska).