Korčok by ako prezident určite by som nezasahoval do „bežnej politickej prevádzky“

Krajina stagnuje v mnohých ohľadoch

Slovensku chýba konzistentnosť

20.3.2024 (SITA.sk) - Ak by sa exminister zahraničia Ivan Korčok stal prezidentom, určite by nezasahoval do „bežnej politickej prevádzky" a už vôbec nie do vnútrokoaličných vzťahov v rámci vládnej koalície. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA.Zároveň však pripomenul, že prezident má priestor vo vypätých a krízových situáciách, akými sú napríklad pandémia alebo vojna na Ukrajine, spoločnosť ukľudňovať a vysvetľovať súvislosti.„Nie je treba naozaj vysvetľovať občanom SR, čo sa deje napríklad vo svete. Treba vysvetľovať to, že Slovenská republika dnes, bohužiaľ, stagnuje v mnohých ohľadoch. To je to, čo ja hovorím o rovnováhach, že sa netreba báť slova rovnováha, ale ak sa vychyľuje krajina nejakým nedobrým spôsobom, napríklad mladí ľudia utekajú zo Slovenska, no tak poďme tomu spoločne pomôcť," povedal Korčok.Prezidentský kandidát zároveň skonštatoval, že mu chýba konzistentnosť v zahraničnej politike súčasnej vlády.„Doma sa rozpráva jedno, v Bruseli sa rozpráva iné," povedal s tým, že Slovensko sa z tohto dôvodu stáva bezvýznamným. Prioritami v zahraničnej politike by pritom podľa neho mali byť bezpečnosť a otváranie dverí pre slovenský biznis.„Takže chýba mi taká konzistentnosť a chýba mi ťah na to, aby bol minister zahraničných vecí a ostatní predstavitelia vo svete počúvaní," doplnil Korčok.