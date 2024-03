Švec sa vzdal kandidatúry na prezidenta, podporil Harabina

V prvom kole prezidentských volieb tak ostali deviati kandidáti:

21.3.2024 (SITA.sk) - Po podpredsedovi parlamentu a lídrovi Slovenskej národnej strany (SNS) Andrejovi Dankovi sa vzdal kandidatúry v prezidentských voľbách aj Róbert Švec Oznámil to v stredajšej diskusii RTVS a svoju podporu, rovnako ako Danko, vyjadril Štefanovi Harabinovi . „Ďakujem všetkým podporovateľom, členom Slovenského hnutia obrody a verím, že každý jeden, ktorý ma podporoval do tejto sekundy, chápe moje rozhodnutie, ide o vyšší princíp, našu štátnosť," povedal.Ešte predtým podal ruku Harabinovi so slovami: „Všetko dobré pán Harabin, víťazstvo." „Ja ďakujem pánovi Švecovi, zachoval sa národno-vlastenecky," zareagoval Harabin.