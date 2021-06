Korčok: Európska únia by sa mala namiesto globálnych ambícií zamerať na realistickejšie ciele

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.6.2021 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) by sa namiesto globálnych ambícií mala zamerať na realistickejšie ciele. V diskusii na konferencii Globsec to povedal minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS).Oblasťami, ktoré by únia mala vnímať ako prioritu, sú podľa neho napríklad Západný Balkán, Ukrajina, Blízky východ alebo Severná Afrika.„Mali by sme prehodnotiť úroveň ambícii, ktoré chceme dosahovať," povedal minister. Únia podľa neho môže mať ambiciózne zámery, tie však narazia na praktické komplikácie, ako napríklad v prípade Lukašenkovho režimu v Bielorusku.„A toto odhalí, aký máme v skutočnosti vplyv," povedal s tým, že on sám podporuje skromnejšie ambície s jasne definovanými cieľmi. „EÚ bola vytvorená pred sedemdesiatimi rokmi, ale nie na presadzovanie našich záujmov mimo hraníc," dodal.