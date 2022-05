Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Konferencia o budúcnosti Európy

Zlepšilo sa postavenie Slovenska

9.5.2022 (Webnoviny.sk) - Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou. Vyhlásil to šéf diplomacie pri príležitosti Dňa Európy Ivan Korčok (nom. SaS). Informoval o tom Komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí v tlačovej správe.„Európska únia je spoločenstvo krajín, ktoré je založené na hodnotách právneho štátu, demokracie a slobody. Predstavuje pre nás najlepšiu záruku mieru, stability a prosperity. Slovensko je jeho pevnou súčasťou. Aj v krízach, ktorým čelíme, Únia ukázala, že nie je len projektom do dobrého počasia, ale dokáže efektívne pomáhať svojim členom a partnerom. Dnes si viac ako inokedy uvedomujeme, aké dôležité bolo naše rozhodnutie vstúpiť do Európskej únie,“ uviedol Korčok.Tento rok na Deň Európy vyvrcholí aj Konferencia o budúcnosti Európy. Ide o projekt celoeurópskych občianskych konzultácií, ktorý sa začal minulý rok.Ich výsledkom je 49 konkrétnych návrhov a 300 opatrení, ktoré sa týkajú všetkých oblastí života Európanov od ekonomiky a sociálnych otázok, životného prostredia a zmeny klímy, cez vzdelávanie, zdravie, digitálnu transformáciu, demokraciu, hodnoty a bezpečnosť až po migráciu či úlohu Európskej únie vo svete.Rezort diplomacie si Deň Európy pripomína diskusiami s občanmi na verejných podujatiach vo viacerých mestách Slovenska, okrem Bratislavy aj v Košiciach a Piešťanoch.Vstup do Európskej únie, ktorý v referende v roku 2003 podporilo viac ako 92 percent obyvateľov Slovenska nás ukotvil medzi vyspelými, modernými a demokratickými krajinami Európy.Zlepšilo sa postavenie Slovenska na medzinárodnej scéne, zrealizovali sa zásadné reformy, ktoré Slovensko zmodernizovali a prispeli k ekonomickému rastu.Spoločná európska legislatíva poskytuje Slovákom väčšiu právnu istotu, silnejšiu garanciu dodržiavania základných ľudských práv a ochranu spotrebiteľských práv.