Slovensko dospelo a jeho vízia podľa Remišovej pomáha formovať Európsku úniu, máme v nej silný hlas

Dôležité hodnoty Schumana

Slovensko má v Únii silný hlas

9.5.2022 (Webnoviny.sk) - Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová hodnotí, že Slovensko dospelo a jeho vízia pomáha formovať Európsku úniu . Zhodnotila to vo svojom stanovisku, ktoré poskytlo tlačové oddelenie strany Za ľudí ku Dňu Európy.Podľa predsedníčky sú aj dnes hodnoty, ktoré vo svojom prejave pred 72 rokmi načrtol francúzsky minister zahraničia Robert Schuman aktuálne a dôležité. Schuman vo svojom pláne hovoril o zjednotenej Európe, o potrebe mieru, aj o konkrétnych možnostiach, ako ho dosiahnuť.„Schumanov odvážny prejav položil základy dnešnej Európskej únie. Na to, aby sa zrodili veľké veci, je potrebná vízia, odvaha a po druhej svetovej vojne bol potrebný aj duch zmierenia a odpustenia. Spojiť dvoch bývalých nepriateľov – Francúzsko a Nemecko – to chcelo od vtedajších lídrov naozajstnú odvahu, ale predovšetkým pokoru. Nepozerať sa na históriu svojich konfliktov, ale na spoločnú budúcnosť v mieri, slobode a prosperite pre všetky národy Európy,“ objasnila Remišová a podotkla, že Slovensko je členom tohto spoločenstva 18 rokov.Dôležitosť byť členom Európskej únie vníma podľa Remišovej spoločnosť najmä dnes, keď Rusko napadlo Ukrajinu a vojnou sa vyhráža aj Slovensku.„Nikdy sme nepotrebovali jednotu, podporu a spoločné riešenia tak, ako dnes. Slovensko má dnes v Európskej únii svoj silný hlas a sme to práve my, ktorí presadzujeme spoločný postup a navrhujeme efektívne riešenia pri utečeneckej kríze. Sila krajiny sa nemeria veľkosťou, ale silou odvahy a vízie,“ poznamenala.