Korčok má vážne obavy o slovenskú demokraciu, dezinformácie sú serióznym problémom

Boj s dezinformáciami je ako maratón

Dôležité je kritické myslenie

11.11.2021 (Webnoviny.sk) - Šírenie manipulácií a klamstiev v politike a verejnom priestore je vážnou hrozbou pre demokraciu. Upozornil na to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) v stredu 10. novembra v diskusii venovanej vplyvu dezinformácií na medzinárodnom kongrese ITAPA 2021.V paneli s názvom Slovensko zmietané dezinformáciami šéf slovenskej diplomacie diskutoval spolu s podpredsedníčkou vlády a ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronikou Remišovou (Za ľudí), ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom (OĽaNO) a ministrom vnútra SR Romanom Mikulcom (OĽaNO).V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. „Dezinformácie zasahujú do života každého z nás. To, či dokážeme minimalizovať ich negatívny dopad, je jednou z kľúčových otázok odolnosti našej demokracie, stability a bezpečnosti. Boj s dezinformáciami je a bude maratónom, nie šprintom, a jednoznačne bude pre Slovensko a svet misiou na roky dopredu,“ uviedol Korčok.V boji proti dezinformáciám ide podľa ministra o veľa. „O naše členstvo v euroatlantických štruktúrach, vnímanie toho, kto sú naši strategickí spojenci a partneri a jednoducho povedané o to, kam patríme a od čoho sa potom má odvíjať aj podpora verejnosti pre ciele našej zahraničnej politiky,“ pokračoval a podčiarkol dôležitosť toho, aby o zahraničnopolitickom smerovaní Slovenska rozhodovali informované postoje občanov, a nie cielené šírenie neprávd a konšpirácií.Minister zahraničných vecí pritom vyzdvihol dôležitosť kritického myslenia, mediálnej gramotnosti či strategickej komunikácie. Cesta k tomu, ako vytvoriť podmienky pre informované rozhodnutia verejnosti na základe faktov a nie konšpirácií, nesmie podľa ministra Korčoka viesť k obmedzovaniu slobody slova či myslenia.„Ide nám o nastavenie jasných pravidiel fungovania digitálnych platforiem, aby nemohli svojvoľne určovať, aký obsah sa môže šíriť na sociálnych sieťach a aký nie,“ doplnil.