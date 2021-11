Vieme ako sa najlacnejšie dostať z Bratislavy do Nitry, Banskej Bystrice, Popradu, Prešova, či Košíc

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.11.2021 (Webnoviny.sk) - Cestujete po Slovensku a hľadáte stále najvýhodnejší a najpohodlnejší spôsob prepravy? Vyskúšajte najrýchlejšie expresné autobusové spojenia medzi najväčšími Slovenskými mestami, luxusnými zájazdovými autobusmi, za najvýhodnejšie ceny dopravy.V súčasnosti autobusový dopravca - Cestovná kancelária DAKA spája Bratislavu s Nitrou (6x denne), s Banskou Bystricou (4x denne), s Popradom, Prešovom, Trnavou, Zvolenom, Rimavskou Sobotou, Lučencom, Rožňavou a Košicami (2x denne) a s Michalovcami a Humenným (1x denne) a to vždy v každom smere.Autobusy premávajú podľa platného cestovného poriadku každý jeden deň, vrátane víkendov a sviatkov. Nemusíte tak sledovať neprehľadné cestovné poriadky a hľadať, či v daný deň spoj odchádza, keďže autobusy jazdia rovnako každý deň.Všetky autobusy sú vybavené s WC, WiFi, min. 2x TV, DVD, rádiom, chladničkou, kávovarom, klimatizáciou a USB nabíjačkou. Sedadlá sú polohovateľné a polokožené s lakťovou opierkou a poskytujú dostatok priestoru pre cestujúcich.Každý cestujúci má možnosť využiť stolík, odkladaciu sieťku aj nožnú opierku. Samozrejme najdôležitejšou zložkou sú profesionálni a skúsení šoféri, ktorí tvoria kvalitu a ktorých si starostlivo vyberajú.V autobuse sú Vám k dispozícii aj teplé a studené nápoje, čerstvé bagety, či bohaté doplnky ako cestovateľský balíček, krížovky, či rúško.Ceny lístkov začínajú už od 2,29 € na najkratšom úseku trasy. Dopravca ponúka aj zľavnené cestovné pre deti, mládež do 24 rokov, osoby nad 65 rokov a osoby ZŤP.Lístky na dané linky je možné pohodlne zakúpiť vopred cez stránku https://bus.daka.sk a to aj s dodatočnou 5 % zľavou, pričom lístok je možné bezplatne zrušiť až do doby 15 minút pred odchodom spoja.Samozrejme je možné lístok zakúpiť aj na autobusových staniciach, aj priamo v autobuse u šoféra, kde ale žiaľ nemáte istotu, že sa do autobusu dostanete, keďže autobusy sa často vypredajú vopred.Cestovný poriadok spolu s cenníkom na linku 102 519: Bratislava - Trnava - Nitra - Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota - Rožňava - Košice - Michalovce - Humenné, nájdete na https://ckdaka.sk/files/upload/CP102519.pdf a na linku 102 516: Bratislava - Nitra - Banská Bystrica - Poprad - Prešov na https://ckdaka.sk/files/upload/CP102516.pdf Prajeme Vám šťastnú cestu.Informačný servis