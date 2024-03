Korčok nie je za vyslanie vojakov na Ukrajinu, o tom rozhoduje vláda. Nestrašme už ľudí na Slovensku, uviedla Holečková

Téma vyslania vojakov neexistuje

Pellegrini mení názory

Korčok v područí opozície

24.3.2024 (SITA.sk) - Poslankyňa za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Martina Holečková očakáva, že kampaň pred druhým kolom prezidentských volieb bude plná dezinformácií namierených voči kandidátovi Ivanovi Korčokovi Podľa nej to naznačujú už vyjadrenia Petra Pellegriniho zo soboty, keď rozprával o tom, že Korčok chce vraj zatiahnuť Slovensko do vojny. Povedala to v nedeľu v relácii TV Markíza Na telo.„Ivan Korčok jasne povedal, že nie je za vyslanie vojakov na Ukrajinu a navyše, o vyslaní vojakov nerozhoduje prezident, ale vláda a následne parlament. Nestrašme už ľudí na Slovensku, táto téma proste neexistuje a je to niečo, čo je vyfabulované,“ uviedla Holečková. Dodala, že Pellegrini často mení svoje postoje, a to preto, aby uspokojil Roberta Fica „A to nie je dobré pre Slovensko. Nemôžeme mať v prezidentskom paláci človeka, ktorý nie je slobodný,“ povedala.Poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Bittó Cigániková verí, že v druhom kole sa voliči maďarskej národnosti priklonia na stranu Ivana Korčoka. Ako povedala, Strana maďarskej koalície zohrala dôležitú rolu pri porážke Vladimíra Mečiara a dúfa, že aj v tomto dôležitom momente sa Maďari postavia na správnu stranu.Rozdiel medzi Ivanom Korčokom a Petrom Pellegrinim je podľa poslankyne ten, že „pri Petrovi Pellegrinim je úplne jedno, čo hovorí, lebo on zmení názor podľa toho, ako sa mu to práve hodí, zatiaľ čo Korčok zostáva vo svojich postojoch konzistentný".Ako povedala, pred parlamentnými voľbami sama odmietala vylúčiť Hlas-SD z povolebnej spolupráce, pretože jej bolo sympatické, že Pellegrini sa dokázal odstrihnúť od Fica.„Ale realita je taká, že teraz s ním sedí za jedným stolom, zvyšuje platy členom vlády. To, čo rozpráva Peter Pellegrini, dnes nie je podstatné. Bola nejaká doba, keď Hlas mal šancu dokázať, že sa odstrihol od pupočnej šnúry Smeru, ale už to tak nie je, v súčasnosti robí pre Smer špinavú robotu,“ skonštatovala.Poslanec Hlasu-SD Samuel Migaľ v relácii odmietol, že by bol jeho stranícky šéf Peter Pellegrini v područí Fica. Naopak, podľa neho je Korčok v područí opozície a ako prezident by bol „guľometné sídlo, ktoré bude útočiť na koalíciu“.Ak Pellegrini menil svoje výroky v čase, tak to bolo podľa neho len preto, že „aj tá situácia sa v čase vyvíjala“. Ako konkrétny príklad uviedol vojnu na Ukrajine.„Tam je jasne zadefinované, kto je agresor a kto napadnutý, ale presadzujeme mierové riešenie, pričom mier neznamená, že Ukrajina bude kapitulovať. My hovoríme o tom, aby tu boli tlaky zo strany európskeho spoločenstva,“ povedal Migaľ.Jana Bittó Cigániková na to reagovala, že presne tak sa vojna začala a kým Európska únia a celý svet tlačil na Vladimíra Putina a ten sa tváril, že rokuje, tak o dva dni na to vtrhlo Rusko na Ukrajinu.