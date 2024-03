Značná časť slovenských voličov zmýšľa proeurópsky. Podľa politológa Onufráka výsledky prvého kola prinášajú tri dôležité odkazy

Odkazy výsledkov prvého kola

Korčok dostal silnú podporu opozície

Voličov by v druhom kole mohlo byť viac





Víťazom prvého kola prezidentských volieb sa stal Ivan Korčok so ziskom 42,51 percenta hlasov, čo predstavuje 958 393 hlasov. Do druhého kola volieb, ktoré sa uskutoční v sobotu 6. apríla, postupuje spolu s Petrom Pellegrinim, ktorý získal 37,02 percenta hlasov, čo predstavuje 834 718 odovzdaných hlasov.





24.3.2024 (SITA.sk) - Výsledok prvého kola prezidentských volieb vysiela tri dôležité odkazy, a to ako na Slovensko, tak aj do sveta. Pre agentúru SITA to skonštatoval politológ Alexander Onufrák z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šaférika v Košiciach Jedným z nich je, že značná časť slovenského voličstva zmýšľa proeurópsky a Slovensko vnímajú ako neoddeliteľnú súčasť Európskej únie NATO . Podľa Onufráka voliči jednoznačne odmietli akékoľvek iné „alternatívne" ukotvenie SR na geopolitickej scéne, či už v podobe „neutrálneho štátu" alebo prehlbovania spolupráce s Kremľom.„Občania v prezidentských voľbách dali vládnej koalícii jasne najavo, že s jej doterajšími prijatými krokmi - politickými rošádami na mnohých postoch v rámci štátnej a verejnej správy, novelizáciou Trestného zákona, zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry či avizovanými zmenami v RTVS jednoznačne nesúhlasia. Keď vláda nechce načúvať ani občanom, ani opozícii, ani odbornej verejnosti, ani hlasu ulice, ba dokonca ani najbližším susedom či európskym partnerom, bolo nevyhnutné, aby sa tak stalo v prezidentských voľbách," uviedol politológ ďalší odkaz s tým, že výsledkom prvého kola prezidentských volieb voliči odkázali vláde, že v demokracii má a musí fungovať princíp bŕzd a protiváh.Tretím odkazom je podľa Onufráka to, že ak sa pravicové politické strany spoja v konkrétnej veci, môžu svojou silou konkurovať súčasnej vládnej trojkoalícii.„Dvaja najúspešnejší kandidáti nie sú prekvapením, nakoľko sa práve o nich hovorilo ako o „najhorúcejších" kandidátoch postupujúcich do druhého kola. Za prekvapenie však je možné považovať poradie kandidátov. Vo všeobecnosti, až na pár predvolebných prieskumoch v závere kampane, sa očakávalo, že víťazom prvého kola volieb bude Peter Pellegrini ," vraví Onufrák.Politológ vníma za Korčokovým víťazstvom v prvom kole viacero faktorov. Ide podľa neho najmä o podporu troch opozičných strán, teda Progresívneho Slovenska Kresťanskodemokratického hnutia . Podiel na jeho úspechu má podľa Onufráka aj elektorát ďalších politických subjektov na pravej strane politického spektra, medzi nimi aj strán Za ľudí Demokrati , či hnutia Slovensko alebo Maďarskej aliancie „Potvrdzujú to aj ich volebné výsledky – Krisztián Forró (2,9 percenta), Igor Matovič (2,1 percenta) a Patrik Dubovský (0,7 percenta). Podľa všetkého sa časť ich voličov priklonila už hneď v prvom kole na stranu Ivana Korčoka, a to možno v obave, že Korčok by sa nemusel v druhom kole volieb objaviť," myslí si politológ.Svoju rolu podľa neho zohral i vývoj politickej situácie v posledných týždňoch, či „vlažný" postoj najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD k Pellegriniho kandidatúre. Onufrák je tiež toho názoru, že podiel na výsledku prvého kola môžu mať i osobné „výpady" šéfa národniarov Andreja Danka voči predsedovi Hlasu.Voličskú účasť politológ podľa svojich slov očakával v rozpätí od 51 do 52,5 percenta, napokon to bolo 51,91 percenta.„Teším sa z rastúceho záujmu o voľby, resp. veci verejné zo strany voličov. Po spojených voľbách konaných v roku 2022 a parlamentných voľbách v roku 2023 ide v podstate už o tretie voľby v rade, kde došlo k navýšeniu voličskej účasti. Pevne verím, že tento rastúci trend bude pokračovať aj v druhom kole prezidentských volieb, ako aj v júnových voľbách do európskeho parlamentu," hodnotí Onufrák.Vníma tiež určité signály, že v druhom kole prezidentských volieb by účasť voličov mohla byť ešte o niečo vyššia než v prvom. Poukázal pri tom, že istá časť elektorátu sa z rozličných dôvodov na prvom kole nezúčastnila, no je odhodlaná ísť voliť a rozhodnúť v druhom kole. Vo finále súboja o prezidentské kreslo bude podľa Onufráka pre oboch postupujúcich kandidátov dôležité a potrebné, aby prilákali do volebných miestností elektorát, ktorý ich volil už v prvom kole. Zdôraznil však, že obaja potrebujú aj získať nových voličov.„A to tak z radov tých, ktorí v prvom kole volieb dali svoj hlas niektorému z protikandidátov, no predovšetkým tých, ktorí sa na prvom kole volieb nezúčastnili. V podstate ide o každého druhého občana s právom voliť. A to už je značný podiel voličstva, z ktorého sa dá čerpať," konštatuje politológ.