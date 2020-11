Korčok otvoril Vianočnú online charitatívnu aukciu, zapojiť sa môže celý svet

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.11.2020 (Webnoviny.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) otvoril v pondelok 23. novembra Vianočnú online charitatívnu aukciu. Hlavným organizátorom je nezisková organizácia International Women´s Club Bratislava (IWCB). Podujatie sa uskutoční prostredníctvom sociálnej siete od pondelka 23. do 30. novembra. Informoval o tom Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).„Som rád, že sa napriek zložitej epidemiologickej situácii podarilo organizátorom v spolupráci s diplomatickou komunitou zorganizovať toto alternatívne online podujatie a neprerušiť tak tradíciu vianočného bazáru. Rovnako ma teší, že tentokrát sa môže do podujatia zapojiť celý svet, nielen Bratislava,“ uviedol šéf rezortu diplomacie. Zároveň poďakoval organizátorom a všetkým, ktorí spojili svoje sily a umožnili, aby sa aukcia mohla konať.Na online podujatí sa zúčastňujú viaceré veľvyslanectvá a nezisková organizácia formou darovania svojich typických predmetov a výrobkov. Vyzbierané finančné prostriedky použije Medzinárodný klub žien na konkrétne slovenské dobročinné projekty v roku 2021. Tohtoročné podujatie sa uskutoční prostredníctvom stránky IWCB - International Women's Club of Bratislava na sociálnej sieti.