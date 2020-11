Viera Kováčiková sa chce vzdať funkcie prvej námestníčky generálnej prokuratúry

aktualizované 24. novembra, 11:32



24.11.2020 (Webnoviny.sk) -Prvá námestníčka generálnej prokuratúry Viera Kováčiková sa chce vzdať funkcie námestníčky aj prokurátorky. Pre spravodajský portál televízie Joj noviny.sk uviedla, že ide o jej osobné rozhodnutie. Dodala, že dôvodom sú aj útoky na jej osobu.„Je to osobné rozhodnutie. V podstate to súvisí aj s tým vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti pokiaľ ide moje konanie, keď som si po pozitívnom teste išla do práce vybaviť nevyhnutné veci,” povedala Kováčiková. Podotkla však, že do práce ísť musela.Kováčiková neplánuje počkať, kým bude zvolený nový generálny prokurátor. Vidí v tom problém, no nie je ochotná čeliť útokom voči svojej osobe a mieni to preto riešiť takýmto spôsobom.Ako doplnila, mala predpoklad, že do konca novembra bude zvolený generálny prokurátor, a tak mu agendu riadne odovzdá. Teraz ale nevie, dokedy celý proces potrvá.