Korčok považuje obdobie členstva Slovenska v EÚ za najúspešnejšie, prinieslo mnoho výhod

1.5.2021 (Webnoviny.sk) - Počas doterajších sedemnástich rokov sa Európska únia (EÚ) stala na Slovensku prirodzenou súčasťou domácich politík, ako aj každodenného života slovenských občanov. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) v stanovisku, ktoré poskytol komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Slovensko si dnes pripomína 17. výročie vstupu do EÚ. Podľa Korčoka Slovensko patrí medzi najviac integrované členské krajiny. Pripomenul, že Slovensko je od roku 2007 súčasťou Schengenského priestoru, od roku 2009 sa v krajine platí eurom a v roku 2016 Slovensko predsedalo Rade EÚ. Štátny tajomník MZVEZ Martin Klus (SaS) pre agentúru SITA uviedol, že EÚ predstavuje pre Slovensko priestor, ktorý poskytuje občanom v prvom rade bezpečnosť, stabilitu a prosperitu.Ako nesporné výhody členstva v EÚ označil Korčok možnosť slobodne cestovať, pracovať ako aj študovať v jej členských krajinách. Jednotný trh EÚ tiež zvyšuje ekonomický potenciál a atraktívnosť SR pre investorov a zároveň poskytuje slovenským podnikateľom trh s takmer 450 miliónmi spotrebiteľmi. V kontexte finančnej podpory z európskych fondov Korčok poukázal, že schválený Plán obnovy a odolnosti SR bude ďalším žiadaným impulzom a finančnou injekciou na modernizáciu krajiny, vrátane zelenej a digitálnej transformácie.„Obdobie nášho členstva v EÚ patrí medzi najúspešnejšie v našej histórii. Európska únia nie je bez chýb, ale pre Slovensko je základným politickým, ekonomickým a kultúrnym priestorom, ktorý poskytuje občanom bezpečnosť, stabilitu a prosperitu. Som rád, že si to uvedomujú aj naši občania. Dôvera verejnosti voči EÚ je v súčasnosti najvyššia za ostatných desať rokov,“ konštatoval.Korčok podotkol, že 17. výročie členstva v EÚ si zároveň spoločnosť pripomína na pozadí riešenia viacerých kríz, od ekonomickej a finančnej krízy, cez migračnú krízu, odchod dôležitého partnera, ktorým je Spojené kráľovstvo, až po súčasnú pandémiu COVID-19. „Práve pandemická kríza zdôraznila potrebu diskutovať o možnostiach, ako zlepšiť akcieschopnosť a odolnosť Únie, a ako Úniu prispôsobiť tak, aby vyhovovala aktuálnym potrebám jej členských krajín a ich občanov,“ podčiarkol. Príležitosťou pre celoeurópsku reflexiu bude Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá na európskej úrovni štartuje symbolicky na Deň Európy, 9. mája. Podľa Klusa musia byť v centre tohto projektu občania. Vysvetlil, že majú silný záujem na tom, aby sa podujatia a diskusie o Únii preniesli do miest a obcí a aby sa do nich zapojilo čo najviac občanov, zástupcov samospráv, predstaviteľov podnikateľskej a akademickej obce aj médií s cieľom formovania budúcej podoby európskeho projektu.Klus radí 17-ročné členstvo Slovenska v EÚ medzi najúspešnejšie obdobia v slovenskej novodobej histórii. Ako uviedol pre agentúru SITA, krajina sa rýchlo a úspešne integrovala do tohto európskeho spoločenstva. Dodal, že EÚ bola a zostáva základným a existenčným životným priestorom Slovenska – politicky, ekonomicky, spoločensky, medzinárodnoprávne aj kultúrne.„Vďaka členstvu v EÚ sme pri všetkých kľúčových európskych rozhodnutiach a máme dnes garanciu, že sa už nebude v Európe rozhodovať o nás bez nás. EÚ nie sú ‚oni‘, tam niekde v Bruseli, ale to sme my všetci. Naši predstavitelia vlády a naši europoslanci zastupujú a presadzujú naše záujmy v Bruseli, nikto iný to za nás nerobí. My sami rozhodujeme o našej budúcnosti,“ zhodnotil.Štátny tajomník poukázal, že EÚ predstavuje pre Slovensko priestor, v ktorom môžu aj slovenskí občania slobodne cestovať, nemusia čakať na pracovné povolenia pri zamestnaní sa v inej členskej krajine, alebo nemusia žiadať o študentské víza. „Napriek nesporným výhodám členstva v Únii to neznamená, že situácia v Európe je bezchybná, ideálna či nekritizovateľná. Hlavné benefity integrácie - vnútorný trh, schengenský systém a spoločná mena, čelili v uplynulých rokoch vážnym výzvam,“ poznamenal. Zároveň dodal, že v tomto úsilí sa ešte nedorazilo do cieľa.