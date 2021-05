Analytička očakáva zlepšenie zamestnanosti ešte tento rok, pomôcť má aj očkovanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ekonomika a zamestnanosť na Slovensku by sa mali zlepšovať už v druhom polroku tohto roka. Výrazné zlepšenie však nastane až v budúcom roku. Pri príležitosti sobotňajšieho Sviatku práce to uviedla analytička 365.bank Jana Glasová Počas pandémie koronavírusu podľa nej prišlo o prácu mnoho Slovákov. „V marci 2021 sa vyšplhala na úroveň 8 percent, čo je takmer o tri percentuálne body viac ako v rovnakom čase pred rokom. Počet nezamestnaných evidovaných na úradoch práce narástol o 76-tisíc na 219-tisíc,“ povedala Glasová.Upozornila na to, že pandémia koronavírusu pozatvárala kiná, divadlá, športoviská, hotely či reštaurácie. Prácu stratili aj ľudia v sektore služieb, dopravy či skladovania. Veľa zamestnancov sa muselo preorientovať na iný druh pracovnej činnosti. „Nových ľudí naberali obchody či zásielkové služby. Nezamestnanosť však napriek tomu narástla," uviedla. K zlepšovaniu ekonomického vývoja, a teda i zamestnanosti, má podľa nej pomôcť aj očkovanie.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR v marci medzimesačne zvýšila o 0,08 percentuálneho bodu na 7,98 %. V medziročnom porovnaní miera evidovanej nezamestnanosti stúpla o 2,79 percentuálneho bodu. V marci minulého roka bola totiž na úrovni 5,19 %. Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol v marci tohto roka 218 627 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nárast o 2 132 osôb.