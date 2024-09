Korčok pravdepodobne smeruje k progresívcom, získať sa ho snažili aj ďalšie strany

2.9.2024 (SITA.sk) - Neúspešný prezidentský kandidát a bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok pravdepodobne smeruje do hnutia Progresívne Slovensko . Tvrdí to portál Aktuality.sk Korčokova budúcnosť v politike je predmetom mnohých otázok už od prezidentských volieb, on sám sa prednedávnom vyjadril, že urobil rozhodnutie politickú scénu neopustiť.Podľa informácií Aktualít najintenzívnejšie diskutuje práve s hnutím PS. Získať ho však chceli aj Sloboda a Solidarita či mimoparlamentní Demokrati