Audit odhalil závažné porušenia zákona pri dotáciách na ľudské práva, tvrdí Suskovo ministerstvo

Dvaja zamestnanci mali rôzne oprávnenia a povinnosti

Prípady, v ktorých sa tak postupovalo

2.9.2024 (SITA.sk) - Audit potvrdil manipulácie a porušenie zákona pri dotáciách v oblasti ľudských práv. Informovalo o tom ministerstvo spravodlivosti s tým, že ministerstvo postupovalo pri zrušení dotačnej schémy správne.Rezort spravodlivosti priblížil, že v zrušenej výzve bolo do procesu hodnotenia zaradených v rozpore so zákonom 37 žiadostí. Aj napriek tomu, že nespĺňali zákonom stanovené kritériá, postúpili do druhého kola s vysokou šancou na získanie dotácie.„Celá organizácia poskytnutia dotácií v oblasti ľudských práv vo výške 769-tisíc eur bola pri zrušenej výzve v rukách dvoch zamestnancov ministerstva spravodlivosti, u ktorých sa kumulovali rôzne funkcie. Riaditeľ Odboru ľudských práv bol súčasne aj predsedom hodnotiacej komisie a administrátor žiadostí bol súčasne aj tajomníkom hodnotiacej komisie a zároveň aj podriadeným zamestnancom riaditeľovi Odboru ľudských práv,“ vysvetlilo ministerstvo spravodlivosti s tým, že dvaja zamestnanci tak mali rôzne oprávnenia a povinnosti, ktoré vplývali na udeľovanie dotácií.Absencia akéhokoľvek vnútorného predpisu podľa ministerstva otvárala cestu pre netransparentné postupy.„Naoko sa tento hodnotiaci systém tváril ako najtransparentnejší, v skutočnosti stál na subjektívnom rozhodovaní dvoch ľudí. Je zarážajúce, že nie hodnotitelia, ale títo dvaja ľudia hrali kľúčovú rolu pri výbere kľúčových žiadateľov. Náhodný výber nie je náhodný, aj jeho výsledok môže byť pozmeňovaný bez akýchkoľvek pravidiel, k čomu aj vo viacerých prípadoch došlo,“ vysvetlila štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Katarína Roskoványi Štátna tajomníčka ďalej uviedla, že riaditeľ odboru ľudských práv v jednej osobe aj ako predseda hodnotiacej komisie bez pravidiel odňal konkrétnym hodnotiteľom projekty a pridelil ich sebe. Ministerstvo spresnilo, že takto postupoval v prípade neziskových organizácií Inakosť Dúhový Pride , Nomantinels a Projekt Forum.„Takáto zmena hodnotiteľa je veľmi významná, pretože môže rozhodnúť o úspešnosti alebo neúspešnosti konkrétneho projektu,“ doplnila Roskoványi.Ministerstvo pokračovalo, že audit potvrdil aj nedostatočné overenie konfliktov záujmov členov hodnotiacej komisie. Na základe týchto výsledkov je pre rezort spravodlivosti prvoradé posilnenie transparentnosti, zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetky zúčastnené subjekty, a tým aj spravodlivosť v prerozdeľovaní peňazí.„V neposlednom rade je to zvýšenie dôvery verejnosti a efektivity fungovania celého systému poskytovania dotácií zo strany ministerstva,“ uzavrel rezort spravodlivosti.'