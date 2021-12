Korčok: Prípadná vojenská aktivita voči Ukrajine je neakceptovateľná

Vytváranie napätia

14.12.2021 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) je za dialóg s Ruskom, no zároveň musí dať jasne najavo, že prípadné vojenské aktivity voči Ukrajine sú neakceptovateľné a mali by ďalekosiahle následky na vzťahy EÚ s Ruskom.Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) to povedal počas zasadnutia ministrov zahraničných vecí štátov EÚ v Bruseli, ktoré sa konalo v pondelok 13. decembra.V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).Korčok uviedol, že neobvyklé a nevyspytateľné presuny vojenskej techniky a veľkého množstva ruských ozbrojených síl blízko východnej hranice vytvárajú napätie. Ministri na stretnutí apelovali predovšetkým na deeskaláciu napätia a na transparentnosť na ruskej strane.Šéfovia diplomacií únie sa zaoberali aj situáciou v Bielorusku, kde režim prezidenta Alexandra Lukašenka pokračuje v domácich represiách a vo vytváraní migračného tlaku na vonkajšiu hranicu EÚ.„Režim systematicky odkrajuje z nezávislosti Bieloruska, ničí ľudské osudy, pošliapava ľudské práva, decimuje nezávislú tlač a občiansku spoločnosť a zároveň sa usiluje umelo vyvolanou migračnou krízou vyvíjať tlak s cieľom destabilizovať nás,“ povedal Korčok.Dôležitou témou zasadnutia boli aj vzťahy EÚ a Strednej Ázie. V kontexte rastúceho významu regiónu aj situácie v susediacom Afganistane identifikovali ministri perspektívne oblasti spolupráce a ďalšie kroky k jej posilneniu.Minister uviedol, že situácia v Afganistane po prevzatí moci Talibanom je bezpečnostnou výzvou rovnako pre EÚ, ako aj pre krajiny Strednej Ázie.„Tie sú v tomto kontexte našimi prirodzenými partnermi pre spoluprácu v oblastiach, kde máme spoločné záujmy a tie sú jasne definované – zabránenie humanitárnej katastrofe v Afganistane, stabilita a rozvoj regiónu, ochrana hraníc, boj proti terorizmu a všetkým aspektom radikalizmu či organizovanému zločinu,“ skonštatoval minister.Ministri sa tiež zaoberali vzťahmi s Afrikou v rámci prípravy samitu EÚ-Africká únia plánovaného na február budúceho roku. Zhodli sa na intenzívnejšom angažovaní sa EÚ v jednotlivých kľúčových prioritných oblastiach.Ďalšou témou zasadnutia bola situácia vo Venezuele po lokálnych a regionálnych voľbách. Krajina vedená nelegitímnym režimom Nicolasa Madura sa naďalej zmieta v politickej, sociálnej a ekonomickej kríze.Ministri sa zhodli, že EÚ, spolu s medzinárodnými partnermi, musí vyvinúť všetko úsilie s cieľom napomôcť obnoveniu dialógu medzi vládnym režimom a opozíciou s cieľom nájsť politické riešenie súčasnej krízy.