Zeman ustúpil a vymenuje celú Fialovu vládu vrátane Lipavského, gesto prekvapilo aj Babiša

14.12.2021 (Webnoviny.sk) - Český prezident Miloš Zeman v piatok vymenuje celú novú vládu podľa návrhu designovaného premiéra Petra Fialu. Predseda budúcej vlády to oznámil po pondelkovom stretnutí s prezidentom v Lánoch.Medzi menovanými ministrami bude teda aj Jan Lipavský, ktorého Zeman pôvodne odmietol vymenovať za šéfa rezortu zahraničia. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz.Zeman v piatok vydal vyhlásenie, v ktorom odôvodnil svoje rozhodnutie nemenovať Lipavského výhradami k jeho údajne nedostatočnému vzdelaniu a politickým názorom. Podľa ústavných právnikov takéto dôvody prezidenta k odmietnutiu menovania navrhnutých ministrov neoprávňujú. Ak by Lipavského nemenoval, Fiala avizoval, že podajú kompetenčnú žalobu na ústavnom súde.„Pán prezident si uvedomil, že spor pred ústavným súdom by situáciu len skomplikoval, a rozhodol sa preto k tomu štátnickému kroku, ktorý oceňujem,“ vyjadril sa Fiala v pondelok podvečer.Prezidentovo rozhodnutie privítal Lipavský aj ďalší predstavitelia budúcej vládnej koalície. Zmenu názor víta aj končiaci premiér Andrej Babiš, ktorý pre Novinky.cz uviedol, že je to Fialov úspech, ktorý nečakal.Hovorca prezidenta Jiří Ovčáček oznámil, že Zeman vymenuje novú vládu v piatok o 11:00 na zámku v Lánoch.Jediný minister, ktorého zatiaľ Zeman nevymenuje, bude kandidát na ministra poľnohospodárstva Zdeněk Nekula, ktorý ochorel na COVID-19 a je v izolácii.Až do jeho uzdravenia rezort povedie budúci minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka. Zeman sa chystá s Nekulom stretnúť po Novom roku a ešte v ten deň ho aj menovať do funkcie. Vláda sa chystá požiadať o dôveru Poslaneckej snemovne 12. januára.