Korčok: Prístupový proces do EÚ nesmie byť rukojemníkom bilaterálnych sporov

Slovensko s návrhom textu nesúhlasilo

Korčok je pripravený rokovať

11.1.2021 (Webnoviny.sk) - Prístupový proces do Európskej únie (EÚ) sa nesmie stať rukojemníkom otvorených bilaterálnych otázok medzi členskými štátmi a kandidátmi. Takýto prístup mu škodí a pôsobí demotivačne. V rozhovore s eurokomisárom pre susedstvo a rozširovanie Olivérom Várhelyim to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok ( nom. SaS).Témou rozhovoru bolo tiež otvorenie prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom a pravidelné závery Rady k rozširovaniu, na ktorý sa v EÚ stále nepodarilo dosiahnuť zhodu. Informoval o tom Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR). Slovensko a Česko s návrhom textov záverov Rady k rozširovaniu EÚ v decembri 2020 nesúhlasili, keďže ich znenie považovali za škodlivé pre budúce smerovanie prístupového procesu, spresnil rezort diplomacie.Korčok komisárovi zdôraznil, že prístupový proces by nemal byť zaťažený otvorenými bilaterálnymi otázkami medzi členskými štátmi a EÚ a kandidátmi na členstvo. Z rovnakých dôvodov sa zatiaľ nepodarilo otvoriť ani prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom.„Sme však pripravení ďalej rokovať a hľadať prijateľné riešenie, ktoré bude v súlade s cieľmi novej metodológie, na ktorej sa všetky členské štáty zhodli v marci – a to zabezpečiť dynamickejší a dôveryhodnejší proces,” dodal Korčok.Šéf slovenskej diplomacie zároveň ocenil úsilie eurokomisára v hľadaní kompromisu a tlmočil očakávanie, že sa tak stane v prvých mesiacoch roka 2021.