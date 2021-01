ZMOS žiada Matoviča o rozšírenie skupiny prednostne očkovaných, nárok by mali mať aj starostovia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.1.2021 (Webnoviny.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada rozšíriť skupinu prednostne očkovaných ľudí proti ochoreniu COVID-19 . V tlačovej správe to uviedol ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák O rozšírenie skupiny požiadal predseda združenia Branislav Tréger listom predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO). Do skupiny ľudí, ktorí budú zaočkovaní medzi prvými, by podľa združenia mali pribudnúť aj štatutárni predstavitelia verejnej správy či príslušníci obecných a mestských polícií.Právo prednostného očkovania by okrem nich mali mať aj štatutárni predstavitelia organizácií zriadených samosprávami. ZMOS je presvedčený, že očkovaním policajtov či štatutárnych predstaviteľov verejnej správy sa minimalizujú hroziace riziká spojené s vykonávaním ich povinností.Podľa Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 majú byť v prvej vlne zaočkovaní zdravotníci, študenti medicíny spĺňajúci kritériá pre zdravotníkov, pracovníci domovov sociálnych služieb pre dôchodcov, policajti, vojaci či pracovníci kritickej infraštruktúry.