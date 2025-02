Korčok: S Ficom sa už v Bruseli nikto nechce baviť, zo samitu odišiel pred hlavnou debatou

Prázdne frázy

Kritika aj zo strany SaS

5.2.2025 (SITA.sk) - S premiérom Robertom Ficom Smer-SD ) sa už nikto nechce v Bruseli baviť. Tvrdí to bývalý diplomat Ivan Korčok Progresívneho Slovenska , ktorý zároveň kritizoval Fica za jeho aktivity na tohto týždňovom neformálnom samite krajín Európskej únie a najbližších partnerov.Témami bruselského samitu boli bezpečnosť, obranyschopnosť, sebestačnosť v oblasti obranného priemyslu a aktuálne vzťahy s USA, ktoré sa Slovenska bytostne týkajú hlavne kvôli exportu automobiliek. Ako poukázal Korčok, Fico informoval eurokomisára pre právny štát, že chce dať dve pohlavia do ústavy a pre domáce publikum zopakoval, že chce plyn z východu."Hlavnej debaty sa ani neunúval zúčastniť a odišiel, čo je len ďalší dôkaz, ako nás dostáva preč z EÚ. To stretnutie bolo vlastne prvou fázou toho, o čom aj sám Robert Fico roky rozprával - o tom, že Európa sa musí byť schopná brániť sama a bol to jeden z jeho pilierov kritiky "Bruselu”. A keď sa tie rozhovory začnú, tak Slovensko pri nich kvôli nemu chýba," uviedol Korčok.Vzletné reči z prezidentského paláca sú podľa neho len prázdnymi frázami a Slovensko je čoraz izolovanejšie a bezvýznamnejšie. "Už nemáme partnera, ktorý by sa nás zastal a pomohol nám čokoľvek presadiť. Je hrozné, že za necelý rok sa premiérovi Ficovi s ministrom Blanárom podarilo kompletne zničiť dobré meno, ktoré si Slovensko u partnerov takmer 30 rokov budovalo," zdôraznil.Dodal, že Robert Fico a jeho pomocníci ohrozujú našu bezpečnosť, slovenské záujmy a našu budúcnosť. "Pri mojich neformálnych rozhovoroch, aj tento týždeň v Bruseli, mi aj moji partneri a exkolegovia otvorene hovoria, že s Robertom Ficom sa už nikto nechce baviť. A preto ani nechce sedieť pri stole," poukázal Korčok.Ficov predčasný odchod zo samitu kritizovala v stredu aj strana SaS . "Fico zistil, že je izolovaný a keby tam otvoril ústa a rozprával tam tie sprostosti, čo rozpráva aj tu na Slovensku, tak by si urobil veľkú hanbu, tak sa rozhodol odísť," komentoval poslanec za SaS Juraj Krúpa Český premiér Petr Fiala sa vyjadril, že v pondelok na neformálnom stretnutí vyjadril nespokojnosť s Ficovými obvineniami o zasahovaní Česka do vnútorných záležitostí Slovenska. Robert Fico v stredu na sociálnej sieti poprel, že by sa rozprával s Petrom Fialom v Bruseli."Neformálne stretnutie s predsedom českej vlády Petrom Fialom je taký istý nezmysel ako dovolenka v hoteli v Hanoji. Na neformálnom samite v Bruseli som si s českým predsedom PVL Fialom slušne podal ruku. A to je všetko," napísal Fico.