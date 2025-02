Odklon od EÚ a NATO môže mať vážne hospodárske dôsledky, slovenskí ekonómovia sa obávajú krokov vlády

Rešpektovanie záväzku

5.2.2025 (SITA.sk) - Päťdesiat slovenských ekonómov adresovalo vláde SR výzvu, v ktorej vyjadrili hlboké obavy o ekonomickú budúcnosť Slovenska. Kritizujú kroky vlády, ktoré podľa nich ohrozujú trhovú ekonomiku, právny štát a medzinárodné postavenie krajiny.Podpísaní ekonómovia upozorňujú, že spochybňovanie členstva Slovenska v Európskej únii (EÚ) Severoatlantickej aliancii (NATO) môže mať vážne hospodárske dôsledky. Slovensko je malá, otvorená ekonomika, ktorej 74 % zahraničného obchodu smeruje do krajín EÚ a až 88,5 % zahraničných investícií pochádza z EÚ.Odchod z Únie by tak výrazne oslabil hospodársky rast, pracovné miesta aj finančnú stabilitu krajiny. Signatári výzvy považujú za zvlášť nebezpečné zbližovanie slovenskej vlády s autoritatívnymi režimami, najmä s Ruskom, ktoré vedie vojnu proti Ukrajine. Tento trend podľa nich ohrozuje demokratické inštitúcie a právny štát na Slovensku.Vo svojej výzve apelujú na predsedu vlády, členov vlády, osobitne ministra financií, ale i guvernéra Národnej banky Slovenska a predsedov a poslancov strán vládnej koalície, aby nespochybňovali členstvo Slovenska v EÚ a NATO a v súlade s vlastným programovým vyhlásením rešpektovali záväzok Slovenska zostať členom EÚ a NATO. Ďalej aby ozdravili verejné financie, najmä na výdavkovej strane a zabezpečili dodržiavanie maastrichtských kritérií a Paktu stability a rastu.Mali by rešpektovať aj ekonomické, finančné a iné záväzky Slovenska. Ďalej ekonómovia vyzývajú, aby politici chránili a podporovali hospodársku súťaž a dodržiavali ústavné princípy v oblasti ekonomických práv a presadzovali štrukturálne reformy, ktoré zastavia negatívne trendy v slovenskej ekonomike. Mali by pripraviť aj privatizáciu štátnych podnikov, s cieľom použiť výnosy na zníženie štátneho dlhu a realizáciu nevyhnutných reforiem.Medzi požiadavkami je aj ukončenie šírenia konšpiračných teórií a atmosféry vnútorného ohrozenia a podpora princípov voľného trhu a univerzálne pravidlá slobodnej spoločnosti, posilnenie trhovej ekonomiky a právneho štátu. Výzva končí apelom na vládu, aby podnikla konkrétne kroky na zabezpečenie hospodárskej stability a prosperity Slovenska.