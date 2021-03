Korčok sa ospravedlnil za Matovičov nevydarený vtip, premiér kazí priateľské vzťahy s Ukrajinou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.3.2021 (Webnoviny.sk) - Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) komunikoval s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom a ospravedlnil sa mu za nevhodné výroky premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na adresu Ukrajiny. Korčok to uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti.„Mrzí ma to o to viac, že sme len pred pár dňami mali v Kyjeve mimoriadne dobrý rozhovor ako ďalej rozvíjať naše vzťahy,“ doplnil minister.Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba kritizoval 3. marca slovenského premiéra Igora Matoviča. Dôvodom sú jeho výroky vo vysielaní Rádia Expres z 2. marca, kde na otázku, čo sľúbil Rusku za dodávku vakcín Sputnik V , odpovedal, že Zakarpatskú Ukrajinu.Neskôr predseda slovenskej vlády doplnil, že nesľúbil nič, a naznačil, že žartoval. „Nech ich vymení za niekoľko slovenských regiónov,“ napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter Kuleba k odkazu na článok o Matovičovi a doplnil, že je nešťastné, že „slovenský premiér svojimi nevhodnými vyjadreniami kazí nesmierne priateľské a úprimné vzťahy medzi Ukrajinou a Slovenskom“.