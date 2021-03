Nemecko predĺžilo lockdown, niektoré opatrenia uvoľnili a obchody sú bližšie k otvoreniu

Jar bude iná

Otvorené sú aj železiarstva

4.3.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecká vláda a spolkové krajiny predĺžili lockdown o ďalšie tri týždne - do 28. marca. Zároveň však v oblastiach s nízkym výskytom prípadov koronavírusu uvoľnili niektoré obmedzenia, ktoré umožnia opätovné otvorenie obchodov a súkromných prevádzok.Kancelárka Angela Merkelová a premiéri 16 spolkových krajín sa v stredu večer po približne deväťhodinovej diskusii dohodli na krokoch, ktoré by vyvážili rastúcu požiadavku obyvateľstva na návrat k normálnejšiemu životu a opatrenia proti šíreniu nákazlivejších variantov koronavírusu.„Mali by to byť kroky vedúce k uvoľňovaniu, no zároveň sú to kroky, ktoré nás ešte nevrátia naspäť. V Európe stále existuje veľké množstvo príkladov dramatickej tretej vlny pandémie. Tohtoročná jar bude iná ako minuloročná,“ vyhlásila Merkelová.Minulý týždeň sa vo väčšine Nemecka vrátili do lavíc žiaci základných škôl. V pondelok sa v Nemecku otvorili kaderníctva a v niektorých spolkových krajinách aj kvetinárstva a železiarstva. Väčšina obchodov v krajine je pritom zatvorená od 16. decembra. Reštaurácie, bary, športové a voľnočasové zariadenia sú zatvorené od 2. novembra a hotely môžu ubytovávať len ľudí na pracovných cestách.Lockdown pomohol pri znižovaní prípadov nákazy koronavírusom. Odborníci však minulý týždeň varovali, že klesajúca miera nákazy sa stabilizovala a dokonca začala pomaly stúpať. Obavy vytvára najmä šírenie nových variantov koronavírusu.