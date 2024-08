Korčok: Súčasná vláda sa spreneveruje odkazu SNP, oslavy by mali byť dôstojné a zjednocujúce

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

29.8.2024 (SITA.sk) - Pripomínanie si Slovenského národného povstania (SNP) nemôže byť iba o symboloch, ale aj o tom, či sa aj dnes napĺňa jeho odkaz. Uviedol to bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok . SNP je podľa Korčoka okrem zásadných politických súvislosti aj inšpiratívnym príbehom skutočného vlastenectva. Podľa Korčoka sa však súčasná vláda odkazu SNP dramaticky spreneveruje v tom, akú robí zahraničnú politiku.„Vidíme, že prezident a vládna koalícia poňala oslavu tohto významného sviatku veľkolepo. Moje rodné mesto je pre dnešný sviatok skrášľované a ja to jeho občanom zo srdca prajem. Nič na tom nemení fakt, že v tom, aby mesto dobre vyzeralo na tento deň nech to stojí, čo to stojí, nie je žiadna zmena oproti tomu ako sa to robilo pred rokom 1989," podotkol Korčok s tým, že Bystričania si na to zvykli a mnohí mu píšu, že oslavy by boli dôstojné aj bez atrakcií a za menej peňazí.„Choreografia je vizitka vlády a jej priorít. Nech posúdia občania. Chcem ale práve preto povedať, že rozhodujúci nebude obraz osláv, ale to, aký odkaz dnes zaznie z úst najvyšších ústavných činiteľov na Slovensko a aj do celého sveta," vyhlásil Korčok, ktorý súčasne dúfa, že oslavy SNP nebudú zneužité, podobne ako cyrilometodské oslavy na Devíne. Tie boli podľa Korčoka sprivatizované súčasnou mocou a použité na šírenie nenávisti a ďalšieho rozdeľovania spoločnosti.„Preto tlmočím odkaz nás občanov, vládnym predstaviteľom do Banskej Bystrice, že SNP patrí nám všetkým, bez ohľadu na to, koho sme volili," uzavrel Korčok.