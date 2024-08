Naď pri príležitosti SNP: Zahraničná politika musí byť hodnotová, nie na všetky svetové strany

Putin nie je v ničom iný od Hitlera

29.8.2024 (SITA.sk) - Politika na všetky svetové strany je v konečnom dôsledku bezhodnotná. Vyhlásila to strana Demokrati , ktorej členovia pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) pripomínajú význam medzinárodných spojenectiev a súčasne poukazujú na negatívne dôsledky súčasnej zahraničnej politiky Slovenska.Demokrati si odkaz SNP uctili pietnym aktom. Podľa nich SNP ukázalo, že je kľúčové budovať dobré vzťahy s demokratickými spojencami a jasne sa vymedziť voči agresorovi.Predseda Demokratov a exminister obrany Jaroslav Naď zdôraznil, že SNP v sebe nesie množstvo odkazov hrdinstva, obety a sily postaviť sa za dobrú vec.„To všetko platí, je nemenné a malo by byť v našich mysliach zakaždým, keď vidíme akúkoľvek krivdu alebo neprávosť, ktorá zasiahne ľudí len preto, že si chce niekto uspokojiť svoje mocenské chute," uviedol Naď a pripomenul, že povstanie ukázalo, že sa na krajiny západu dalo spoľahnúť.„Presne tak, ako sme vtedy bojovali proti zlu menom Hitler , dnes nie je Putin v ničom iný,” upozornil Naď, ktorý SNP považuje za jednu z najdôležitejších historických udalostí, ktorá formovala krajinu.Predseda Demokratov ďalej poukázal na to, že zahraničná politika dnešnej vlády kriví postavenie Slovenska v medzinárodnom kontexte.„Na pozadí udalostí SNP je dôležité hovoriť o význame spojenectva. Predstavte si, že by národ počas SNP vyznával hodnoty politiky na všetky štyri svetové strany tak, ako to robí súčasná vláda. Takáto politika je bezhodnotová. Pomôžem si slovami Václava Havla, ktorý povedal, že nemožno byť neutrálny medzi dobrom a zlom," povedal Naď a pripomenul, že už počas povstania bolo povedané, že chceme patriť do demokratického západného sveta.„Jasne sme pomenovali agresora a postavili sa mu. Prosím, nezabúdajme na to a vážme si naše členstvo v spoločenstve tých, ktorí sú ochotní postaviť sa za nás, či už je to Európska únia alebo Severoatlantická aliancia ,” uzavrel Naď.