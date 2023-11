Korčok už zozbieral dva a pol násobok potrebných podpisov, chystá aj podcast o vlastenectve (video)

Cieľom je spájať Slovensko

Pripravuje aj podcast o vlastenectve

7.11.2023 (SITA.sk) - Počas dvoch mesiacov od oznámenia uchádzať sa o post prezidenta zozbieral Ivan Korčok potrebný počet podpisov pre kandidatúru ako občiansky kandidát. Informoval o tom na utorkovej tlačovej besede.Zákonný počet je 15-tisíc podpisov, avšak ako uviedol, podarilo sa mu zozbierať približne dva a pol násobok. Presné číslo ale uviesť nechcel.Poznamenal, že ho teší, že sa pri tom stretol s mnohými občanmi na Slovensku. Dodal, že ostáva občianskym kandidátom, no je otvorený diskusii s politickými subjektmi a je ochotný prijať ich podporu. Ostatných potenciálnych kandidátov Korčok nechcel hodnotiť.Jeho kampaň sa nazýva Na ceste a jej cieľom je spájať Slovensko. Považuje za dôležité stretávať sa s občanmi a ako dodal, už v stredu začína v Žiline, následne sa presunie aj do iných miest. Doplnil, že v teréne bude do konca tohto roka.Tézy svojho volebného programu chce predstaviť do konca roka pri dvoch verejných vystúpeniach. Na jednom sa plánuje venovať zahraničnej politike a ako doplnil, v tejto oblasti by chcel byť aktívnejší než predošlé hlavy štátu. Následne sa chce venovať i vnútornej politike a najmä možnostiam prezidenta.V tomto smere uviedol, že sa chce venovať dobudovaniu štátu, je toho názoru, že napriek tridsiatim rokom, ktoré uplynuli od vzniku SR, sme zastali na pol ceste.Jednou z tém jeho kampane by malo byť vlastenectvo a je presvedčený o tom, že je potrebné venovať sa mu. Vlastenectvo sa podľa neho vytratilo zo slovníka i povedomia, respektíve je v slovníku takých politikov, ktorí s ním narábajú spôsobom, že občania nevedia, o čo ide, prípadne s ním nechcú mať nič spoločné.„Pripravujem aj takú, pre mňa novú formu, ako komunikovať s verejnosťou a občanmi. Je to podcast, na ktorom pracujeme, Hovorme o vlastenectve," uviedol a dodal, že nepôjde o jeho hovory, ale bude to robené prostredníctvom zaujímavých hostí, ktorých má. Podľa Korčokových slov je už pripravených niekoľko častí.„Moderné vlastenectvo je téma, ktorá si zaslúži pozornosť, ku ktorej sa hlásim. Ale je to jedna z vecí, kde si myslím, že je šanca, aby sme spájali našu spoločnosť, lebo Slovensko nie je len rozdelené, ale je roztrieštené je tu mnoho deliacich línií. Treba si položiť otázku, čo nás ešte spája. Tak ja hovorím, že sa môžeme baviť o tom, či vieme nájsť niečo, čo nám umožní priznať sa k našej krajine, krásnej krajine, v ktorej žijeme,“ uzavrel.