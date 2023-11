Nemecký kancelár Scholz sa s krajinskými premiérmi dohodol na prísnejších opatreniach proti migrácii

Zrýchlenie azylových konaní

Počet žiadostí stúpol o 73 percent

7.11.2023 (SITA.sk) - Na nových, prísnejších opatreniach na obmedzenie vysokého počtu migrantov prichádzajúcich do Nemecka sa v utorok dohodli kancelár Olaf Scholz a premiéri 16 nemeckých spolkových krajín.K novým opatreniam patrí zrýchlenie azylových konaní, obmedzenie dávok pre žiadateľov o azyl a väčšia finančná pomoc od federálnej vlády pre spolkové krajiny a miestne komunity, ktoré riešia prílev migrantov.Kontroly, ktoré Nemecko zaviedlo na svojich hraniciach so Švajčiarskom, Českom, Poľskom a Rakúskom, sa majú predĺžiť, ale nie je jasné, na ako dlho.Počet nových žiadostí o azyl v Nemecku od začiatku roka do konca septembra podľa oficiálnych štatistík medziročne stúpol o približne o 73 percent. Za január až september požiadalo v krajine o azyl viac ako. V rovnakom období vlani lani to bolo 130-tisíc ľudí.Väčšina žiadateľov o azyl pochádza zo Sýrie, Afganistanu a Turecka. Nemecko okrem toho od začiatku vojny na Ukrajine prijalo viac ako milión ukrajinských utečencov.