Korčok vedel deň vopred o Matovičovej ceste do Moskvy, navštíviť má aj Budapešť

8.4.2021 -O ceste ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) do Moskvy sa minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) dozvedel v stredu 7. apríla od slovenského veľvyslanca v Moskve. Šéf slovenskej diplomacie to uviedol na štvrtovej tlačovej konferencii.Dodal, že následne ho informoval aj predseda vlády Eduard Heger a minister vnútra Roman Mikulec (obaja OĽaNO). „Chcem sa obidvom poďakovať, takto si to predstavujem. V momente, keď sa chystá takáto cesta, ktorá je predmetom pozornosti, tak sa to dozvedám nielen od nášho veľvyslanca, čo je diplomatická prax. Vážim si to, je to dobrý začiatok aj s novým predsedom vlády Eduardom Hegerom,“ priblížil Korčok. Doplnil, že ide o rokovania o vakcíne Sputnik V.Minister zahraničných vecí nevie, či sa na dnešnom rokovaní Igora Matoviča zúčastňuje aj slovenská diplomacia, preto sa o tom bude informovať. „Účasť zástupcov slovenskej diplomacie, či už veľvyslanca alebo rádových pracovníkov našich veľvyslanectiev, na rokovaní štátnych predstaviteľov považujem za štandard, za niečo úplne jasné, čo by nemala byť téma. Budem sa teda pýtať aj na toto,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie s tým, že Matovičova cesta nebola schválená vládou, no tá to môže spraviť dodatočne.Matovič by mal podľa informácií Denníka N navštíviť v piatok 9. apríla Budapešť. Korčok túto cestu potvrdil s tým, že jej účel nepozná.