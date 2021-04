Sulík vníma Matovičovu cestu do Ruska ako snahu zachrániť Sputnik, vakcína má totiž expiráciu v júli (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.4.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík vníma cestu ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) do Moskvy ako snahu zachrániť vakcínu Sputnik V, respektíve sprístupniť ho ľuďom. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že „čas hrá proti nám”. Vakcína má podľa neho expiráciu v júli. Treba preto konať a Matovič má túto snahu a chce docieliť, aby vakcínu Sputnik V mali k dispozícii čím skôr tí, ktorí chcú.„Neboli sme nikdy proti dovozu Sputnika. My sme naopak hovorili fajn, dovezme ho, len nech to má kladné hodnotenie zo strany Štátneho ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL) . Tam to momentálne hapruje, ale dúfam, že sa to podarí dotiahnuť do konca,” dodal. Dúfa, že k tomu prispeje aj Matovičova cesta do Moskvy. O jeho ceste sa podľa svojich slov dozvedel vo štvrtok. Táto téma sa v stredu 7. apríla na rokovaní vlády neriešila.„Igor Matovič tam nešiel ako minister financií, ale ako bývalý premiér, ktorý sem Sputnik doviezol spolu s bývalým ministrom zdravotníctva. Pokiaľ on dospel k záveru, že najlepšie bude osobné stretnutie, také situácie existujú, a rozhodol sa tam cestovať, tak nevidím teraz dôvod to nafukovať na nejakú veľkú medzinárodnú aféru,” podotkol.Tlačový odbor ministerstva financií informoval, že Matovič sa vo štvrtok v Moskve stretne s výkonným riaditeľom Ruského fondu priamych investícií Kirillom Dmitrievom. Rokovanie sa bude týkať vakcíny Sputnik V. Cieľom pracovného stretnutia je doriešenie technických záležitostí súvisiacich s realizáciou dodávok tejto vakcíny na Slovensko.