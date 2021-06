Korčok víta vymenovanie Guterresa za generálneho tajomníka OSN, jeho skúsenosti budú výhodou počas pandémie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.6.2021 (Webnoviny.sk) - Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) víta opätovné vymenovanie Antónia Guterresa za generálneho tajomníka Organizácie spojených národov (OSN) . Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal komunikačný odbor rezortu.Guterres bol do druhého funkčného obdobia menovaný v piatok. Funkčné obdobie mu začne plynúť od 1. januára 2022 a potrvá päť rokov, teda do 31. decembra 2026.„Plne podporujem vymenovanie Antónia Guterresa na druhé funkčné obdobie vo funkcii generálneho tajomníka OSN. Jeho doterajšie pôsobenie na čele organizácie a dlhoročné politické a diplomatické skúsenosti budú naďalej neoceniteľnou výhodou vo vedení OSN v období globálnej pandémie a ďalších výziev, ktorým dnes medzinárodné spoločenstvo čelí,“ konštatoval Korčok.Expremiér Portugalska a bývalý vysoký komisár OSN pre utečencov je na čele OSN od 1. januára 2017. Počas svojho prvého mandátu sa podľa šéfa slovenskej diplomacie významným spôsobom podieľal na posilnení udržateľného rozvoja, mieru a ochrany životného prostredia a naštartoval dôležité reformné zmeny, aby organizácia fungovala transparentnejšie a efektívnejšie.