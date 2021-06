Na Slovensku bude cez víkend horúco, pre západ sú vydané výstrahy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.6.2021 (Webnoviny.sk) - Na západe Slovenska bude cez víkend platiť druhý stupeň výstrahy pred horúčavami. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke. Teplota vzduchu sa v niektorých oblastiach môže vyšplhať aj na 35 stupňov.„Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ upozornilo SHMÚ. Pravdepodobné poškodenie zdravia nadmerným zaťažením organizmu je podľa ústavu u niektorých skupín osôb vysoká.Na sobotu 19. júna vydal SHMÚ pre 15 okresov výstrahu druhého stupňa pred vysokými teplotami od 15:00 do 18:00. Ide o okresy Skalica, Senica, Malacky, Trnava, Pezinok, Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Šaľa, Komárno, Nové Zámky, Levice a Veľký Krtíš. Teplota vzduchu v týchto okresoch môže dosiahnuť 35 stupňov. Pre viaceré okresy v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom a Žilinskom kraji bude poobede platiť výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami. Meteorológovia očakávajú, že teplota vzduchu dosiahne miestami 33 až 34 stupňov.V nedeľu 20. júna bude druhý stupeň výstrahy pred vysokými teplotami platiť od 13:00 do 19:00 pre okresy Skalica, Senica, Malacky, Bratislava, Senec a Dunajská Streda. Pre okresy na západnom a južnom Slovensku, teda v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom a Nitrianskom kraji platí v daný deň výstraha prvého stupňa od 13:00 do 19:00.