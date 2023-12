Korčok: Vláda je na omyle, ak si myslí, že s podporou od občanov môže robiť všetko

Vo štvrtok 7. decembra sa uskutočnil na Námestí slobody protest, ktorý organizovala opozícia, a to hnutie Progresívne Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie a strana Sloboda a Solidarita. Tisícky ľudí prišli protestovať proti vláda Roberta Fica (Smer-SD) a proti rozhodnutiu zo stredy 6. decembra, ktorým vláda navrhla zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý dohliadal na vyšetrovanie závažných káuz z predchádzajúcich vlád Smeru.





8.12.2023 (SITA.sk) - Ak si vo vláde niekto myslí, že môže s podporou, ktorú dostali, robiť všetko, mýli sa. Uviedol to občiansky kandidát na prezidenta Ivan Korčok a vyjadril tým podporu všetkým, ktorí sa zúčastnili na včerajšom protestu proti vláde.„Toto je naozaj silné posolstvo a podpora. Veľký rešpekt. Tu si nenecháme skákať po hlave," vyhlásil Korčok na svojej sociálnej sieti a doplnil, že protest bol silným posolstvom od občanov.Súčasne uviedol, že napriek tomu, že sa nemohol zúčastniť na proteste v Bratislave, bol s občanmi v Liptovskom Mikuláši a v Poprade.„ Aj tu to rezonuje. Chcem to povedať, že ľudom nie je jedno, čo sa robí," uviedol Korčok s tým, že je potrebné konanie vlády odsúdiť. „Ja sa k tomu pridávam a vyjadrujem plnú podporu tomu, že sa ľudia v Bratislave zhromaždili. Ich hlas bol počuť až do Popradu a Liptovského Mikuláša," uzavrel Korčok.