Zoroslav Kollár druhýkrát pozdravil Budaja: Envirorezort pod jeho vedením nefungoval, riadil ho iný pán (video)

Zastavil sa tam život

Problémy aj v Environmentálnom fonde





Agentúra SITA sa pokúsi získať reakciu bývalého ministra životného prostredia Jána Budaja.











8.12.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo životného prostredia pod Jánom Budajom v podstate nefungovalo a na ministerstve sa pod jeho vedením akoby zastavil život. Je o tom presvedčený právnik a podnikateľ Zoroslav Kollár , podľa ktorého celé ministerstvo v konečnom dôsledku riadil istý pán Kaliský.„Je to veľmi známa bratislavská postavička. Je to najmä architekt. V minulosti mal výborné vzťahy s primátorom Bratislavy Ďurkovským,“ povedal v najnovšom videu Zoroslav Kollár s tým, že spomínaný pán podnikal aj s údajnými bratislavskými mafiánmi.Základný problém na ministerstve životného prostredia vznikol podľa Zoroslava Kollára hneď ako sa ujali spomínaní páni moci. Minister Budaj prijal totiž dve rozhodnutia. Na základe týchto rozhodnutí sa podľa Zoroslava Kollára zastavil nielen akýkoľvek život na ministerstve životného prostredia, ale aj vo všetkých jej organizáciách.„Minister Budaj a jeho dvaja, neskôr traja, spolupracovníci si prevzali mikromanažment všetkých organizácií. Bez súhlasu ministra sa nemohli robiť organizačné ani personálne zmeny, ani žiadne úhrady prevyšujúce tri respektíve desaťtisíc eur. Dôsledkom týchto rozhodnutí bol kolaps operačných a taktických operácií na úrovni podriadených organizácií. Spôsobovalo to meškanie vo verejných obstarávaniach, pri podpisovaní zmlúv, pri platbách faktúr. Tieto rozhodnutia mali vplyv aj na čerpanie strategických eurofondov,“ uviedol Zoroslav Kollár.Dôsledkom týchto rozhodnutí bolo podľa neho to, že už koncom decembra 2020 malo ministerstvo životného prostredia ako rezort asi 30 miliónov eur nezaplatených záväzkov a úroky z omeškania v státisícoch eur.„To zdržiavanie s platbami faktúr a s vyhodnocovaním verejného obstarávania nebolo samoúčelné. Pán Kaliský vždy trpezlivo čakal, kto sa ozve. A potom sa už veci zázračne pohli. Prečo asi?,“ podotkol Zoroslav Kollár.Problémy mali byť pod vedením Jána Budaja aj v Environmentálnom fonde. Ten mal podľa Zoroslava Kollára poskytovať prostriedky aj niektorým inštitúciám, ktorých zriaďovateľom je ministerstvo životného prostredia , a ktoré na to nemali právo. Slovenská inšpekcia životného prostredia napríklad dostala dvakrát po 5 miliónov eur. Poviete si, veď to zostalo v rezorte. To áno, ale zákon musí platiť aj pre pána ministra a jeho poradcu,“ konštatoval Zoroslav Kollár s tým, že nové vedenie ministerstva životného prostredia by si malo posvietiť aj na utajenú analýzu nákladov a výnosov vo Vodohospodárskej výstavbe.