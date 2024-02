Korčok vníma schválené zmeny v Trestnom zákone za zlú správu pre Slovensko, podľa neho sú dôležité len pre „vyvolených“ (video)

Zmeny škodlivé pre slovenských občanov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Koaličná účelová dezinterpretácia

Prezidentské voľby ukážu, či súčasná vláda dostane všetko

9.2.2024 (SITA.sk) - Schválené zmeny trestného kódexu sú zlou správou pre Slovensko. Uviedol to občiansky kandidát na prezidentka Ivan Korčok s tým, že rovnakého názoru sú aj odborníci, experti, právnici, prokurátori, sudcovia a výhrady má aj generálny prokurátor. Prieskumy verejnej mienky rovnako hovoria o tom, že aj ani voliči koalície nesúhlasia s takými rozsiahlymi zmenami v Trestnom zákone.Korčok uviedol, že Slovensko nepotrebuje zmeny, ktoré sú síce dôležité pre malú časť jednej vyvolenej skupiny, no nie sú dôležité pre Slovensko a sú škodlivé pre občanov. Ako Korčok dodal, o škodlivosti týchto zmien hovorí aj EÚ , osobitne Európska komisia a tiež Úrad Európskej prokuratúry.„Posledná vec, ktorú by som chcel vidieť, nedajbože podporovať je, aby toto malo dôsledky v podobe finančných sanckií alebo zastavených platieb z EÚ. Toto si naozaj neželám a vyzývam vládu, aby urobila všetko pre to, aby k tomu nedošlo. Ale ak by k tomu došlo, občania musia už dnes vedieť, že zodpovednosť leží plne na pleciach súčasnej vládnej moci," vyhlásil Korčok a doplnil, že skrátenie premlčacích lehôt u takých trestných činov, ako sú znásilnenie, závažné trestné činy v oblasti korupcie a ekonomické trestné činy, ako aj zníženie trestných sadzieb, nie je v záujme občanov SR.Korčok pripomenul, že všetci tí, čo sledovali, akým spôsobom sa dejú tieto zmeny, často od koalície počuli argument, že počas kampane jasne hovorili, čo idú urobiť, a preto v tom nevidia problém.„Chcem len pripomenúť to, že diskusia o takto závažných zmenách tu jednoducho neprebehla. Je to lož, je to zavádzanie verejnosti a akési odvolávanie sa na mandát, ktorý z môjho pohľadu neexistuje. Pýtam sa teda vládnej koalície, kedy sa pred voľbami diskutovalo o premlčacích lehoty, kedy sa hovorilo o tom, že sa zníži na polovicu sadzba za trestné činy, akými sú napríklad znásilnenie?," uviedol Korčok s tým, že ide o účelovú dezinterpretáciu a fikciu, na ktorú sa koalícia odvoláva.„V nasledujúcich prezidentských voľbách pôjde o to, či na Slovensku súčasná vláda dostane všetko, aj najvyššiu funkciu v štáte, alebo tu bude zachovaná mocenská rovnováha," uviedol Korčok a dodal, že keby bol v úrade prezidenta Peter Pellegrini Hlas-SD ), tak sú zmeny v trestných kódexoch dávno schválené, podpísané a novela by bola platná.„Prezident má byť niekto, kto v takto vypätých situáciách zaujme úplne jasné stanovisko a prispeje k tomu, aby bola rovnováha, a aby sa Slovensko nenakláňalo do jednej strany, lebo je evidentné, že teraz to nasmerovanie nejde v záujme občanov SR," uviedol Korčok a pripomenul, že Pellegrini tento koncept nazval scestným.„Ja chcem ukázať, že scestná je predstava o tom, že prezident SR by mal byť niekto, kto dohliada na plnenie programového vyhlásenia vlády. Toto je hlboký omyl," vyhlásil Korčok a na záver pozval Pellegriniho na debatu. Tá by podľa Korčoka mohla byť užitočná pre slovenskú demokraciu a môže poslúžiť na dobrú orientáciu voličom.