Zástupcovia samospráv podporujú zmeny v obstarávaní, novela značne urýchli rozvoj miest a obcí (video)

Zákon pripravovaný v teréne

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Novela urýchli procesy





Ministerstvo investícií predstavilo novelu verejného obstarávania vo štvrtok a zároveň ju predložilo na medzirezortné pripomienkovanie, ktoré trvá do 28. februára. Väčšina úprav má navrhovanú účinnosť 1. júla 2024 a časť dňom vyhlásenia. Limit nakupovania tovarov a služieb mimo verejného obstarávania, teda bez súťaže, sa má zvýšiť zo súčasných 10-tisíc eur na 50-tisíc eur.



Odstrániť sa má tiež tzv. goldplating, čiže domáce nadbytočné rozširovanie požiadaviek



Verejné obstarávanie má zrýchliť aj vypustenie žiadostí o nápravu, ktoré majú uchádzači voči obstarávateľovi, keďže to európske predpisy nevyžadujú. Miesto toho bude posilnené vysvetľovanie podmienok obstarávania, kde sa môžu korigovať prípadné vecné, technické špecifikácie.



Samosprávy by mali mať úľavy pri odpustení pohľadávok štátu na pokutách za obchádzanie pravidiel obstarávania nájomných bytov. Výška sankcií za porušenie podmienok obstarávania sa má znížiť zo súčasných 5 % na 0,1 až 5 % zo zmluvnej ceny zákazky.



Využívanie odborného garanta pri verejnom obstarávaní má byť fakultatívne, čo dáva verejným obstarávateľom väčšiu flexibilitu v rozhodovaní na rozdiel od úpravy, ktorá nadobudne účinnosť 1. marca 2024. Tá povinne vyžaduje účasť odborného garanta na realizácii každej podlimitnej a nadlimitnej zákazky.



Ministerstvo investícií predstavilo novelu verejného obstarávania vo štvrtok a zároveň ju predložilo na medzirezortné pripomienkovanie, ktoré trvá do 28. februára. Väčšina úprav má navrhovanú účinnosť 1. júla 2024 a časť dňom vyhlásenia. Limit nakupovania tovarov a služieb mimo verejného obstarávania, teda bez súťaže, sa má zvýšiť zo súčasných 10-tisíc eur na 50-tisíc eur.Odstrániť sa má tiež tzv. goldplating, čiže domáce nadbytočné rozširovanie požiadaviek Európskej únie . Zvýšia sa tiež limity pri podlimitných zákazkách na stavebné práce, pri ktorých nemožno podať námietky, z terajších 800-tisíc eur na 1,5 milióna eur. Pri tovaroch a službách bude limit podľa pravidiel Európskej únie 221-tisíc eur.Verejné obstarávanie má zrýchliť aj vypustenie žiadostí o nápravu, ktoré majú uchádzači voči obstarávateľovi, keďže to európske predpisy nevyžadujú. Miesto toho bude posilnené vysvetľovanie podmienok obstarávania, kde sa môžu korigovať prípadné vecné, technické špecifikácie.Samosprávy by mali mať úľavy pri odpustení pohľadávok štátu na pokutách za obchádzanie pravidiel obstarávania nájomných bytov. Výška sankcií za porušenie podmienok obstarávania sa má znížiť zo súčasných 5 % na 0,1 až 5 % zo zmluvnej ceny zákazky.Využívanie odborného garanta pri verejnom obstarávaní má byť fakultatívne, čo dáva verejným obstarávateľom väčšiu flexibilitu v rozhodovaní na rozdiel od úpravy, ktorá nadobudne účinnosť 1. marca 2024. Tá povinne vyžaduje účasť odborného garanta na realizácii každej podlimitnej a nadlimitnej zákazky.

9.2.2024 (SITA.sk) - Predstavitelia samospráv považujú predstavený návrh novely zákona o verejnom obstarávaní za pomoc a veľký krok vpred. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) v piatok informovalo, že na príprave zmien pravidiel verejného obstarávania spolupracovalo aj so zástupcami miest, obcí a krajov.Zmeny majú výrazne uľahčiť fungovanie všetkým verejným obstarávateľom. Podľa ministra investícií Richarda Rašiho Hlas-SD ) už majú pozitívnu spätnú väzbu od starostov, primátorov, županov, ale aj od riaditeľov škôl, nemocníc či domovov sociálnych služieb.„Tento zákon bol od začiatku jednou z našich hlavných priorít a nepripravovali sme ho za stolom v kancelárii, ale priamo v teréne a v spolupráci s tými, ktorých sa týka,“ uviedol minister.Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a primátor Partizánskeho Jozef Božik očakáva, že ak bude novela verejného obstarávania schválená, výrazne sa zrýchli rozvoj miest a obcí na Slovensku.Môžu sa zrýchliť konania v tejto oblasti, pričom mestá a obce budú podstatne ľahšie realizovať investičné akcie. Zároveň sa podľa Božika zachováva transparentnosť a je podstatné, aby bola čo najväčšia verejná kontrola.„Čo považujem za veľmi dôležité je, že tento zákon stále vytvára podmienky na to, aby si každé mesto a každá obec mohli vybrať svoju cestu či už využitím elektronického kontraktačného systému, verejnej platformy, ale aj súkromných platforiem,“ uviedol predseda ZMOS. Predpokladá, že nebude toľko odvolávaní, ktoré realizáciu investícií predlžovali.To, čo vo verejnom obstarávaní v súčasnosti trvá štyri alebo päť mesiacov, by podľa prezidenta Únie miest Slovenska (ÚMS) a primátora Trenčína Richarda Rybníčka mohlo trvať dva až tri týždne. Tiež si myslí, že novela významne urýchli procesy.„Novela nie je úľava pre primátorov, starostov či poslancov, ale najmä služba pre obyvateľov, ktorí rýchlejšie uvidia výsledky - či už v službách alebo pri stavebných prácach v obci či meste,“ tvrdí Rybníček. Novela zákona o verejnom obstarávaní je podľa neho odvážny krok ministerstva investícií, ktorý dlho chýbal.