Korčok vstupuje do hnutia Progresívne Slovensko, bude členom predsedníctva (video)

11.11.2024 (SITA.sk) - Diplomat a bývalý prezidentský kandidát Ivan Korčok vstupuje do Progresívneho Slovenska (PS) a bude novým členom predsedníctva hnutia. Oznámil to v pondelok na tlačovej besede spolu s predsedom PS Michalom Šimečkom „Progresívne Slovensko je na scéne sedem rokov a za ten čas sme si prešli dlhú, kľukatú cestu a týmto dňom vstupujeme do novej etapy tejto cesty. Ja som veľmi rád, že môžem dnes ohlásiť vstup Ivana Korčoka do politického hnutia Progresívne Slovensko,“ povedal Šimečka.Korčok má podľa neho medzinárodný kredit, jasný hodnotový kompas, ale aj dôveru 1,2 milióna voličov, ktorí mu odovzdali hlas v prezidentských voľbách.„S Progresívnym Slovenskom ho spája vízia moderného európskeho Slovenska, ale aj politický štýl, ktorý sa vyznačuje slušnosťou, odbornosťou a ochotou spolupracovať,“ vyhlásil Šimečka.V PS sa bývalý šéf diplomacie bude venovať programovým otázkam a strategickému smerovaniu strany smerom k parlamentným voľbám. Bude tiež zastrešovať oblasť zahraničnej a európskej politiky.Predseda PS Šimečka zdôraznil, že hnutie vyznáva hodnoty slobody, rovnosti, právneho štátu a demokracie, a má jasno v geopolitickom ukotvení Slovenska smerom na západ, bojuje za ekonomický rast a ochranu životného prostredia. Aktuálne má v parlamente 33 poslancov a poslankýň.„V posledných prieskumoch rastieme, sme niekde na 22 percentách a dokonca aj porážame Smer,“ poukázal Šimečka. Dodal, že ambíciou hnutia je poraziť Fica, vyhrať voľby a zostaviť tú najlepšiu vládu pre budúcnosť Slovenska.Aby sa to však podarilo musí PS podľa Šimečku rásť, byť otvorené príchodu nových ľudí a osloviť čo najviac voličov, vrátane sklamaných voličov súčasnej koalície.„My v PS máme plán, ako týchto ľudí osloviť a ponúknuť im lepšiu alternatívu a riešenia a ja som veľmi rád, že práve o tomto boli naše rozhovory s Ivanom Korčokom a bude posilou na tejto ceste,“ uviedol Šimečka.

Korčok sa rozhodol v slovenskej politike pokračovať aj pre silnú odozvu na jeho prezidentskú kandidatúru. Ako povedal, podporu cíti aj dnes, viac ako pol roka po voľbách. Váži si ju a chce ju naplniť vo svojom politickom pôsobení. „Zároveň pri rozhovoroch s ľuďmi po celom Slovensku cítim apatiu a stratenú nádej. Odmietam sa s tým zmieriť,” vyhlásil Korčok.

Podľa svojich slov chce prispieť k tomu, aby po ďalších voľbách vznikla vláda, ktorá nebude riešiť seba ale kľúčové problémy našej krajiny – úpadok a zaostávanie.

Chce sa osobne stretávať s občanmi

„Stávam sa súčasťou hnutia, s ktorým zdieľam základné hodnoty, a ktorých obrana je dnes ešte dôležitejšia. Okrem spoločných hodnôt máme aj spoločný cieľ – modernú, európsku krajinu, do ktorej sa ľudia budú vracať, nie z nej utekať,” uviedol Korčok s tým, že hnutie už dnes dáva priestor rôznym prúdom a názorom s cieľom priniesť silnú programovú ponuku, ktorá získa podporu od občanov.

Ako Korčok dodal, neoddeliteľnou súčasťou toho bude aj jeho osobný a intenzívny kontakt s občanmi po celom Slovensku.

„Budem ich počúvať a rozprávať sa s nimi. To je zmysel politiky. Dnes to platí ešte o niečo viac, pretože vláda sa nezaoberá problémami krajiny, ale len sama sebou. Zároveň budem mať na starosti zahraničnú politiku, kde zúročím svoje 30-ročné skúsenosti z diplomacie,“ uzavrel Korčok.