Mier nie je samozrejmosťou. Žiga a Kaliňák počas výročia ukončenia prvej svetovej vojny ocenili odvahu veteránov (video)

Od konca prvej svetovej vojny uplynulo 106 rokov. Deň výročia ukončenia prvej svetovej vojny si svet pripomína 11. novembra ako Medzinárodný deň vojnových veteránov. Dovtedy v dejinách ľudstva najkrvavejší konflikt, ktorý trval štyri roky, ukončilo prímerie, ktoré podpísali 11. novembra 1918 ráno v reštauračnom vozni francúzskeho generálneho štábu v lesíku neďaleko severofrancúzskeho mesta Compiegne. V ten istý deň o 11:00 vstúpilo do platnosti. Symbolom veteránov sa stal červený kvet vlčieho maku, ktorý si zvolila do svojho znaku aj Únia veteránov Slovenskej republiky.





11.11.2024 (SITA.sk) - Ideálom je svet, kde sa konflikty riešia diplomaciou a vládne v ňom vzájomný rešpekt, no treba byť pripravený chrániť vlasť a hodnoty so zbraňou v ruke a s inšpiráciou v hrdinstve predkov. Uviedol to podpredseda parlamentu poverený jeho vedením Peter Žiga Hlas-SD ), ktorý v pondelok v mene Národnej rady SR vyjadril úctu a vďaku vojnovým veteránom.„11. november je významný deň. V roku 1918 sa vtedy skončil strašný vojnový konflikt, a to prvá svetová vojna. Dnes ho poznáme aj ako Deň vojnových veteránov alebo deň červených makov,“ uviedol Žiga a pripomenul, že maky sú symbolom utrpenia vojakov, ktorí na bojisku prežívali hrôzy, aké sa dnes dajú len ťažko predstaviť.„Mám veľký rešpekt pred každým veteránom, pretože aj vďaka nim môžeme dnes žiť v slobodnom a demokratickom svete,“ vyhlásil Žiga, ktorý sa spolu s ministrom obrany Robertom Kaliňákom Smer-SD ) zúčastnil na pietnom akte kladenia vencov na Vojenskom cintoríne z 1. sv. vojny Kopčany v bratislavskej Petržalke.Ako ďalej pripomenul, prvá svetová vojna významne zasiahla do slovenských dejín a vyhasli počas nej životy desiatok tisíc Slovákov.„Pripomínajme si slávnu kapitolu našej vojenskej histórie, keď aj Slováci spolu Čechmi predviedli hrdinské kúsky v rámci česko-slovenskej légie a držali v šachu mnohonásobnú presilu pri obrovských vzdialenostiach,“ uviedol Žiga s tým, že aj vďaka veteránom veľmoci súhlasili so vznikom Československa.„Slovensko nastúpilo na dlhu tŕnistú cestu, na konci ktorej bola naša moderná samostatnosť. S úctou a pokorou sa dnes skláňam pred hrdinstvom našich predkov. Nezabúdajme na hodnotu mieru, na ktorú sme si možno zvykli, ale ako ukazuje dnešná doba, nie je ani z ďaleka samozrejmosťou,“ uzavrel podpredseda parlamentu.