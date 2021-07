Korčok zatiaľ netuší, ako sa budú počas vládnych prázdnin prijímať aktualizácie cestovateľského semaforu

aktualizované 14. júla 10:57



14.7.2021 (Webnoviny.sk) - Ivan Korčok (nom. SaS) uviedol, že zatiaľ nevie, ako sa bude počas prázdnin, ktoré má vláda od stredy 21. júla, prijímať a schvaľovať aktualizácia cestovateľského semaforu . Minister to pre agentúru SITA uviedol pred stredajším okovaním vlády.Korčok dodal, že si dobre uvedomuje, v akej situácii krajina je. „Vládne prázdniny neznamenajú to, že vyradíme z činnosti celú vládu,“ povedal minister.Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) sa neobáva toho, ako bude vláda prijímať aktualizáciu cestovateľského semaforu a COVID automatu počas vládnych prázdnin. Tie by mali trvať približne štyri týždne. „Máme online vlády a tak ďalej. Čiže to dnes potrebujeme vyriešiť na vláde,“ odpovedal na otázku agentúry SITA premiér.