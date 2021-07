Vládna pomoc za osem miliárd dolárov sa dočkala len kritiky. Matovičov rezort ukázal, kam mierili peniaze

Zvýšené výdavky na zdravotníctvo

Bankové garancie za vyše miliardy

Nevyplnené sumy a bez zmlúv

14.7.2021 (Webnoviny.sk) - Po tom, čo predseda vlády Eduard Heger v nedeľu na sociálnej sieti informoval, že štát poskytol na boj s pandémiou necelých osem miliárd eur, vzniesla sa na jeho slová vlna kritiky. Či už z radov ľudí na sociálnej sieti, ale aj od exministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD).Ten vyzval Hegera na detailné rozpísanie sumy, keďže v príspevku vymenoval len položky vo výške necelých 3,8 miliardy eur.Z údajov, ktoré agentúre SITA poskytlo tlačové oddelenie rezortu financií, vyplýva, že celkové prostriedky vyčlenené na boj s pandémiou predstavujú k 2. júlu tohto roka sumu 7,805 miliardy eur, z toho za rok 2020 je to 4,894 miliardy eur a v tomto roku zatiaľ 2,911 miliardy eur.Z údajov rezortu financií ďalej vyplýva, že priama pomoc spolu bola vlani vo výške 1,929 miliardy eur a v tomto roku 2,2 miliardy eur. Z toho podpora udržania zamestnanosti vlani predstavovala 929 miliónov eur a v tomto roku 1,194 miliardy eur.Sociálna pomoc bola vlani v sume 303 miliónov eur a v tomto roku 269 miliónov eur, pričom pandemické PN a OČR boli z tejto sumy vlani 240 miliónov eur a v tomto roku 170 miliónov eur.Odpustenie daní a odvodov bolo vlani v objeme 85 miliónov eur a v tomto roku 10 miliónov eur. Zvýšené výdavky v zdravotníctve predstavovali v minulom roku 377 miliónov eur a v tomto roku 504 miliónov eur. Kategória iné opatrenia boli vlani vo výške 238 miliónov eur a v tomto roku k 2. júlu 223 miliónov eur.Ďalšiu kolónku v rámci pomoci tvoria opatrenia na zabezpečenie likvidity a bankové garancie, ktoré boli vlani v objeme 1,497 miliardy eur a v tomto roku zatiaľ 315 miliónov eur. Odložené splátky, teda opatrenia v rámci bankového sektora, boli v minulom roku vo výške 489 miliónov eur a v tomto roku 96 miliónov eur.Transfery v rámci verejnej správy predstavovali vlani sumu 979 miliónov eur a v tomto roku 300 miliónov eur. Celkovo prostriedky vyčlenené na boj s pandémiou tvorili v minulom roku podľa rezortu financií 5,3 percenta HDP, v tomto roku k začiatku júla 3 percentá HDP.Podľa Kamenického je však problémom, že pomoc ľudia nijako nepocítili. „Vládna propaganda a vychvaľovanie samých seba ľudí nezaujíma. Ľudia chcú vedieť hlavne to, ako im vládne opatrenia reálne pomohli v ich problémoch počas COVID-u, teda pravdu. A žiaľ, pomoc vlády SR ľuďom počas COVID-u bola jedna z najnižších v EÚ, a to už nezmení ani Hegerova propaganda,“ uzavrel Kamenický.Eduard Heger označil necelých osem miliárd na slovenské pomery za „závratnú sumu“. Transparency International Slovensko s týmto konštatovaním súhlasí, avšak od začiatku pandémie upozorňujú aj na nedostatočnú transparentnosť niektorých schém.Dohody na podporu zamestnanosti z úradov práce sa v registri zmlúv zverejňujú podľa nich s nevyplnenými sumami. Dotácie na nájomné z ministerstva hospodárstva sa vyplácajú podľa Transparency International Slovensko úplne bez zmlúv, len na základe podnikateľmi deklarovanej výšky nájmov.