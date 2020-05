Korčokovi chýba väčšia koordinácia zo strany Únie, Kmec chce rýchlejšie otváranie ekonomiky

Národné záujmy

Hrozí druhá vlna

30.5.2020 - Je potrebné zamýšľať sa o rýchlejšom otváraní ekonomiky, aby sme ju vrátili do potrebných koľají. V sobotňajšej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal poslanec Národnej rady SR (NR SR) a podpredseda európskeho výboru NR SR Peter Kmec (Smer-SD).Od predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) očakáva vyššiu pozornosť ekonomickým problémom, ktoré v dôsledku koronakrízy na Slovensku nastali.Ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivanovi Korčokovi (nom. SaS ) chýba pri uvoľňovaní hraníc väčšia koordinácia zo strany Európskej únie (EÚ).Kmec prízvukoval, že každá krajina si chráni svoje národné záujmy. Všetky krajiny v EÚ majú podľa jeho slov klesajúcu krivku v počte prípadov nakazených ochorením Covid-19.„Tie epidemiologické výbuchy sú v iných častiach sveta, preto musíme našu ekonomiku otvárať rýchlejšie," uviedol Kmec. Korčok doplnil, že Slovensko epidemiologickú situáciu zvláda a nezaostáva za inými európskymi krajinami.„Čísla máme výborné, ale stále nie sme za vodou, lebo hrozí, že nás postihne druhá vlna. Zmeniť rozhodnutie necestovať po svete je vážna vec a bude výsostne závisieť od toho, ako bude vyzerať situácia vo zvyšku sveta. Zatiaľ odporúčame občanom necestovať do žiadnej krajiny sveta," ozrejmil šéf diplomacie. Kmec ocenil, že ministerstvo v tejto veci rokuje so susednými štátmi.Korčok na záver zopakoval, že vláda nastupovala v ťažkej situácii a nemala ani 100 dní na zorientovanie. „Nemali sme ani len 100 sekúnd. Slovensko by z koronakrízy vychádzalo oveľa ťažšie, ak by nemalo žiadnu podporu z EÚ," vyhlásil.Doplnil, že EÚ by mala navrhnúť, aby bol po 15. júni predĺžený zákaz vstupu do schengenského priestoru o ďalší mesiac.