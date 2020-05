Trump oznámil ukončenie spolupráce s WHO a opatrenia proti Číne v súvislosti s Hongkongom

Zrušia výnimky a uvalia sankcie

Čína viní amerických politikov

30.5.2020 - Americký prezident Donald Trump oznámil, že ukončuje spoluprácu krajiny so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ktorú obviňuje, že v súvislosti s pandémiou koronavírusu nepodnikla kroky voči Číne."Čína má absolútnu kontrolu nad Svetovou zdravotníckou organizáciou," skonštatoval Trump a zároveň oznámil opatrenia zamerané na potrestanie Pekingu v súvislosti s novým bezpečnostným zákonom pre Hongkong.USA podľa neho začnú rušiť výnimky pre Hongkong a uvalia tiež sankcie na čínskych a hongkonských predstaviteľov, ktorí sa podľa Washingtonu podieľajú na erózii autonómie teritória.Formu týchto sankcií však nešpecifikoval. Zakážu tiež vstup do krajiny čínskym občanom, ktorých považujú za "potenciálne bezpečnostné riziko".V Spojených štátoch má nový koronavírus už vyše 102-tisíc obetí a celosvetovo im tak patrí nelichotivá prvá priečka. Trump, ktorý vedie kampaň za svoje znovuzvolenie za prezidenta, čelí kritike za nedostatočné zvládanie pandémie a snaží sa obrátiť pozornosť na Čínu.Čína, naopak, pripisuje zodpovednosť za rozšírenie vírusu na americkej pôde tamojším "politikom, ktorí klamú" a hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien sa pred časom vyjadril, že Trump sa pokúša oklamať verejnosť a hodiť vinu za vlastnú neschopnosť na Čínu.Spojené štáty, ktoré v roku 2019 poskytli WHO vyše 400 miliónov dolárov (v prepočte zhruba 360 miliónov eur), a sú jej najväčším prispievateľom, podľa prezidenta svoje prostriedky presmerujú inam.Členské štáty WHO sa medzičasom dohodli na nezávislom vyšetrení reakcie na pandémiu.