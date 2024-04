Korčokovou najväčšou chybou v kampani bolo nedištancovanie sa od Matoviča, tvrdí Šutaj Eštok

Kandidát vojny

Víťazstvo klamstvom

7.4.2024 (SITA.sk) - Najväčšou chybou neúspešného kandidáta na prezidenta Ivana Korčoka bolo, že sa vo svojej predvolebnej kampani nedištancoval od Igora Matoviča . V diskusnej relácii RTVS o päť minút 12 to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok HLAS-SD ).Podľa neho Matovič symbolizuje zlo a ľudia svojou voľbou dali jasne najavo, či si myslia o predchádzajúcej vláde. Eštok tiež poznamenal, ze Korčok mal po zverejnení výsledkov volieb príhovor nehodného prezidentského kandidáta.Zároveň odmietol tvrdenie, že by Korčokovu kandidatúru negatívne ovplyvnilo jeho označenie vládnucou koalíciou ako kandidáta vojny. Minister sa obhajoval tým, že zhrnul iba Korčokove vyjadrenia ku konfliktom v Juhoslávii, Iraku či v pásme Gazy. Negatívne tiež reagoval na tvrdenie predsedu SaS Branislava Gröhlinga , že na Slovensko prichádza doba temna.„Doba temna u nás bola za minulej vlády,“ poznamenal s tým, že napriek hejtom majú úctu ku všetkým voličom.Eštok tiež poprel, že by vyplácanie odmien policajtom, hasičom a záchranárom bolo súčasťou predvolebnej kampane. Podľa neho ide iba o prvý krok a bude robiť všetko pre to, aby sa im zvýšili platy dlhodobo.K vyplácaniu odmien podľa vlastných slov pristúpil z dôvodu stabilizácie personálnych kapacít v týchto zložkách. Ďalej deklaroval, že zo svojej pozície ministra vnútra nebude nikdy zasahovať do vyšetrovania, či súdnych alebo správnych sporov.Branislav Gröhling v diskusii uviedol, že víťazstvo na Slovensku sa dá dosiahnuť klamstvom a rozdeľovaním spoločnosti.„Pellegrini vyhral klamstvom a oklamal voličov nepravdami,“ skonštatoval s tým, že súčasná vládna koalícia mu v tom pomáhala. Podľa neho vyhral prezidentské voľby kandidát, ktorý mal najmenej transparentnú kampaň, šíril polopravdy a so žiadosťou o podporu oslovoval ľudí ako pán Harabin.Predseda SaS sa obáva, aby nový prezident nebol pritakávačom vlády. Pellegriniho označil za prezidenta, ktorý podporil znižovanie trestov zločincom, či trestov za korupciu.„My budeme zastupovať 1,2 milióna ľudí, ktorí volili Ivana Korčoka a toto budeme presadzovať v Národnej rade SR ,“ vyhlásil Gröhling. Ako dodal, obáva sa, že na Slovensku sa pod novým vedením postupne zruší Národná kriminálna agentúra či verejnoprávna televízia. Bojí sa tiež ovládnutia súdnej rady.