Nevhodný nápis na tričku či odvolenie za inú osobu. Počas volebného dňa zaznamenala polícia 24 podaní od občanov a riešila päť priestupkov

Nevhodný nápis na tričku

Posilnené policajné zložky

Šírila sa poplašná správa

7.4.2024 (SITA.sk) - Počas volebného dňa zaznamenala polícia 24 podaní od občanov, no žiadne trestné oznámenie. Policajti sa zaoberali piatimi priestupkami.Okrem iného riešili to, že člen volebnej komisie v Sľažanoch prišiel v deň konania volieb do komisie oblečený v odeve, na ktorom bol nevhodný nápis s náznakom porušenia pravidla volebného moratória. Podozrivá z priestupku je taktiež členka volebnej komisie v Kolárove, ktorá odvolila za inú osobu, pričom tá sa vo volebnej miestnosti nenachádzala.„Iných podnetov, ktoré neboli kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin, sme v deň konania prezidentských volieb zaznamenali celkovo 19," uviedol prezident Policajného zboru SR Dodal, že počas druhého kola volieb prezidenta nezaznamenali žiadne vážne narušenie verejného poriadku ani priebehu volieb.„V pohotovosti boli rôzne zložky polície, nepodcenili sme ani prípravu na ich konanie, preto už pred samotnými voľbami sme zvýšili počty policajtov v teréne. Na samotných voľbách participovalo 3 957 príslušníkov policajného zboru a v rámci bežného výkonu služby 1 829 policajtov," povedal a dodal, že celkovo sa na bezproblémovom zabezpečovaní volieb prezidenta podieľalo 5 786 príslušníkov a príslušníčok polície. Policajný zbor spolupracoval s volebnými komisiami.Situáciu v okolí volebných miestností v mestách a obciach monitorovali aj motorizované a pešie policajné hliadky, ako aj príslušníci kriminálnej polície v civilnom odeve. Pripravené boli aj špeciálne policajné útvary a pyrotechnici, ktoré však nemuseli počas volieb zasahovať.V súvislosti s voľbami prijala polícia ešte pred ich konaním jedno trestné oznámenie a šesť priestupkov. Koncom marca 2024 prijalo Obvodné oddelenie Policajného zboru Partizánske trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie z trestného činu šírenie poplašnej správy.„Na oficiálnej vývesnej ploche pred Mestským úradom v Partizánskom neznáma osoba zverejnila plagát s vyobrazením jedného z prezidentských kandidátov a vedľa neho plagát s nápisom POZOR HROZBA. Na verejne vyvesenom plagáte mali byť uvedené nepravdivé tvrdenia, ktoré by mohli spôsobiť nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva mesta," informovala polícia.