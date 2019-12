Korčuliarsky trikot s motívom Auschwitzu vyradili zo súťaže

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Lausanne 4. decembra (TASR) - Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) sa ospravedlnila, že do súťaže o dres roka zaradila aj oblečenie s tematikou nacistického koncentračného tábora Auschwitz, ktorý mal na sebe 23-ročný ruský krasokorčuliar Anton Šulepov.Po veľkej kritike na sociálnych sieťach ISU kostým zo súťaže stiahla s vysvetlením, že medzi nominácie sa dostal. Informoval o tom v noci na stredu spravodajský magazín Time.Anton Šulepov mal tento kostým oblečený v rámci voľných jázd, keď tancoval na hudbu k filmu Schindlerov zoznam.Ide o kostým, ktorého horná časť je rozdelená na dve polovice: ľavá pripomína väzenské oblečenie so žltou hviezdou, aké boli nútení nosiť väzni v Auschwitzi; pravá časť sa ponáša na "uniformu" strážcov tohto koncentračného tábora, kde bolo zabitých alebo zomrelo na choroby a podvýživu vyše milióna ľudí.Pobúrenie tento dres vyvolal už vlani v novembri, keď si ho Šulepov obliekol na súťaži vo Francúzsku, ako aj koncom novembra minulého roku, keď v ňom súťažil v Japonsku.Napriek tejto kritike a polemike ho ISU nominovala do súťaže o dres roku 2019.Jonathan Greenblatt, generálny riaditeľ Ligy proti hanobeniu, vo vyhlásení pre britský denník The Guardian označil kostým zauviedol Greenblatt. "Žlté Dávidove hviezdy alebo iné motívy z koncentračného tábora nemajú v krasokorčuľovaní miesto," zdôraznil.Pobúrenie tento týždeň vyvolali aj správy, že v ponuke amerického internetového obchodu Amazon sú keramické vianočné ozdoby s motívmi z nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. V noci na pondelok o tom informovala agentúra AFP.Poľský denník Gazeta Wyborcza v pondelok pripomenul, že prípad Amazonu nie je prvý svojho druhu. Vedenie múzea Auschwitz-Birkenau podobne zasiahlo aj v máji, keď sa na webových stránkach spoločnosti Redbubble predávali predmety a oblečenie s motívmi koncentračného tábora.Išlo o krátke sukne s potlačou ruín niekdajších spŕch v tábore Auschwitz, vankúše s motívom železničnej rampy v Birkenau a tašky s fotografiou táborového plotu a väzenského bloku.Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau bol nacistami vybudovaný po okupácii Poľska počas druhej svetovej vojny. Stal sa jedným zo symbolom genocídy šiestich miliónov Židov, pričom milión z nich zahynul v rokoch 1940-45 práve v tomto tábore. Okrem nich tam zahynulo aj viac ako 100.000 Nežidov. Podľa odhadov bolo medzi obeťami koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau aj 232.000 detí.